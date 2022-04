Présidentielle 2022 - Olivier Véran : "Marine Le Pen a un projet de rabougrissement de la France"

Le ministre des solidarités et de la santé a voté ce dimanche chez lui à Corenc (Isère), mais ce lundi matin il est de retour à Paris pour la suite de la campagne. Il a répondu aux questions de France Bleu Isère ce matin, et clairement, la majorité passe à l'offensive contre la candidature Le Pen.

France Bleu Isère - Après ce premier tour, quel est votre sentiment sur le premier tour ?

Olivier Véran - Je vois que les Français se sont quand même déplacés pour aller voter là où on lui disait que, faute de campagne, l'abstention serait record. Ce n'est pas le cas. Je vois évidemment que les Français nous ont fait confiance en plaçant Emmanuel Macron en tête de ce premier tour, mais qu'il reste beaucoup de travail au cours des deux semaines à venir pour convaincre les Français. Ceux qui sont allés voter pour d'autres candidats que le nôtre, ceux qui ne se sont pas déplacés. Une campagne qui va permettre d'éclaircir les positions de chacun. Notre choix aux côtés d'Emmanuel Macron, il est clair, il est assumé. Nous sommes pro-européens, nous sommes progressistes. Nous voulons plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat, avec des réformes qui ont été efficaces depuis cinq ans en réduisant le chômage, notamment face à une Marine Le Pen qui, elle, veut nous faire sortir de l'Union européenne puisqu'elle veut nous faire quitter tous les traités un à un, qui veut faire des alliances troubles avec monsieur Poutine et qui a un projet de rabougrissement de la France en opposant les uns aux autres. C'est une campagne d'entre-deux-tours qui commence et nous irons au contact des Français.

"À nous de rassurer, à nous de montrer aux Françaises et aux Français qu'ils ont un avenir !"

Après cinq ans au pouvoir, ce n'est pas un échec de voir l'extrême droite aussi haut ?

Je ne sais pas si on peut parler d'échec, en tout cas, je ne sais pas pour qui. Ce qui est certain, c'est que les Français ont souhaité exprimer, avec un vote qui s'est porté quand même beaucoup sur les partis d'extrême - extrême-gauche comme extrême-droite - ils ont voulu exprimer une inquiétude, voire une peur, ce qu'on peut comprendre vu le contexte ! On a connu trois crises successives : la crise des "gilets jaunes", la crise sociale forte, la crise pandémique avec le Covid, la guerre en Ukraine. Tout cela crée un climat de peur alimenté par certains, notamment Mme Le Pen, qui veut faire de la peur son fond de commerce. A nous de rassurer. A nous de montrer aux Françaises et aux Français qu'ils ont un avenir, que cet avenir, il est en France, il est en Europe et dans le monde. A nous de créer plus de droits sociaux, plus de progrès.

Pour rassembler également, à gauche, comment vous comptez convaincre des électeurs de gauche de voter pour un candidat qui propose notamment la retraite à 65 ans ?

D'abord, je pourrais vous parler en long, en large et en travers de tout le projet social que nous portons et moi qui suis issu de la gauche, je m'y retrouve pleinement. Emmanuel Macron a fait, a mis en place le reste à charge zéro qui fait que les Français ne payent plus pour leurs lunettes, les soins dentaires, les audio prothèses. C'est nous qui avons fait la cinquième branche de la Sécurité sociale pour le bien vieillir à domicile. Nous continuerons de porter des progrès sociaux. La solidarité à la source qui va éradiquer le non-recours et qui va simplifier le recours aux prestations sociales pour 20 millions de Français. Donc, nous avons un discours qui parle, je le sais, au cœur de la gauche.

Comment se présentent les jours qui viennent pour vous ? Vous allez venir faire campagne en Isère ?

J'étais en Isère, nous avons fait salle comble à Fontaine en fin de semaine dernière, avec la venue notamment d'Edouard Philippe. Mais là je suis à Paris puisque je suis en poste et donc je travaille, je vous appelle depuis mon bureau et je vais faire évidemment campagne, aux différents meetings du candidat et je retournerai en Isère prochainement.

"Je travaille avec des ministres issus de la droite auxquels je m'étais opposé d'ailleurs de manière peut-être exacerbée ou exagérée au cours des années d'avant."

Est-ce qu'une équipe gouvernementale qui va de Woerth et Estrosi à vous a véritablement du sens ? Et pour quel projet ?

Mais regardez, depuis cinq ans, je suis ministre, issu de la gauche, j'étais un ancien député socialiste et je travaille avec des ministres issus de la droite, auxquels je m'étais opposé d'ailleurs de manière peut-être exacerbée ou exagérée au cours des années d'avant, quand il était bon de montrer que la gauche et la droite étaient radicalement opposées, alors qu'en réalité, sur 80-90% peut-être des bases, nous sommes capables de gouverner ensemble, ce que nous avons montré depuis cinq ans. Il n'y a pas eu de couacs gouvernementaux. Vous n'avez pas eu de démission fracassante, contrairement à ce que nous avions connu sous le quinquennat Hollande, par exemple. Donc, je crois en notre capacité de faire de nos différences une force pour le pays.

Il y a eu Nicolas Hulot quand même comme démission relativement fracassante ?

Pas vraiment une démission politique, plutôt une démission personnelle. Vous savez, on peut ne pas s'entendre, ne pas être d'accord avec des ministres qui font partie du même gouvernement. On a des discussions, mais on les garde pour nous, ça c'est le premier point. Et ensuite, chacun défend ses positions et à la fin des fins, on trouve un équilibre qui permet d'avancer. C'est vraiment ce qu'on a réussi à démontrer depuis cinq ans, donc je n'ai pas de difficulté à nous projeter dans un exécutif ou dans un parlement dans lequel nous travaillerons avec des gens qui viennent d'origines différentes, mais qui sont capables, je dirais, d'insister sur les points communs, sur ce qui peut nous rassembler. Quand on parle de réduire le chômage, c'est aller vers le plein emploi. C'est quelque chose qui fait consensus entre la droite et la gauche.

La Cartographie du vote Macron, par départements

