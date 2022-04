Présidentielle 2022 : pas d'effusion de joie chez les Marcheurs mayennais, "il faut respecter le peuple"

Militants et sympathisants de La République En Marche se sont réunis au bar Le Cap Horn à Laval au moment des résultats du second tour de la présidentielle. L'occasion de se projeter sur le nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Ils appellent à davantage d'écoute et un changement de style du président.

C'est la première fois depuis Jacques Chirac qu'un président est réélu à la tête de la France. Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle avec 58% des voix, contre 42% pour la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. En Mayenne, le président sortant a obtenu 64,21%. Les militants et sympathisants de La République En Marche se sont réunis dimanche soir, pour la proclamation des résultats, au bar le Cap Horn dans le centre ville de Laval. Une victoire fêtée sobrement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas d'effusion de joie mais du soulagement chez Patricie une militante à la retraite. "On était pas vraiment serein. Je suis venu ici car je ne voulais pas être toute seule si jamais le visage de Marine apparaissait à la télé" déclare-t-elle. 1 électeur sur 3 n'a pas voté lors de ce second tour en France. Marine Le Pen a enregistré 42% des voix. C'est donc un avertissement pour le président estime Benoit Lebreton animateur du Comité En Marche dans le Sud-Mayenne. "Il y a plus de 50% de la population qui n'est pas d'accord avec le projet, donc il faut en être conscient. Il faut respecter le peuple" poursuit le Mayennais.

"Plus d'empathie"

Et pour cela Christophe souhaite qu'Emmanuel Macron soit davantage un président de la proximité. "Chacun a des soucis dans son quotidien. Et chacun ne cherche pas nécessairement à l'exprimer. Ce dont on a besoin c'est probablement plus d'empathie aussi les uns envers les autres. Et c'est plus que simplement écouter. C'est entendre et c'est s'imprégner de ce que les gens ont à dire" estime le militant.

Retraites, pouvoir d'achat, le président est très attendu sur le champs du social, même si des choses ont été faites ces cinq dernières années défend Michel. "Je parlerai simplement des lunettes. Aujourd'hui, si vous avez des difficultés, vous pouvez avoir des lunettes et vous ne les payez pas. Les pensions alimentaires aussi vont être directement versées par la CAF. On est dans des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant" termine le Lavallois.

Les militants mayennais d'En Marche espèrent maintenant garder au moins une circonscription du département aux élections législatives. Dans les prochains jours, un nouveau gouvernement sera nommé. Le Journal Du Dimanche évoquait ce week-end le nom de l'eurodéputée mayennaise Valérie Hayer comme potentielle ministre.