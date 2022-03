Présidentielle 2022 : Pat, commerçant à Vesoul, après la pandémie espère "pouvoir revivre"

Dans la série L'Elysée vu de Franche-Comté, France Bleu Besançon donne la parole à des Francs-Comtois : qu'attendent-ils d'un président de la République ? Honnêteté, liberté, confiance et baisse des charges salariales : voilà ce qu'espère Pat, patron de café à Vesoul.

Patrick, Pat pour tout le monde, est le patron du CF, l’ex Café Français, à Vesoul. Durant le confinement, il a fait des travaux pour métamorphoser son bar, près du place du palais de justice. Avant le Covid, c'était le lieu de rencontre des salariés dans la journée, mais aussi des justiciables et avocats aux heures d’ouverture du tribunal. En soirée et les week-end, une clientèle plus jeune, avec des étudiants, vient assister à des concerts. Le CF est aussi un lieu d’exposition de photos ou peintures.

Les deux années qui viennent de s’écouler ont été difficiles pour de nombreux commerçants et le CF n’y a pas échappé. Avec la reprise des concerts et la possibilité de consommer debout au comptoir, la vie reprend. Pat s'est prêté au jeu des questions "présidentielle" de France Bleu Besançon.

Ce que j'attends d'un président de la République ? "Qu'il soit honnête envers tous les Français et qu'il respecte son programme."

Les prochaines mesures à prendre ? "Qu'on puisse vivre libre, ne pas penser à tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde (...) , trouver un moyen de pouvoir revivre et éviter toutes ces choses avec la Covid qui nous embête depuis deux ans."

Les programmes des candidats ? "Il y a du bon et du mauvais (...) le problème c'est qu'ils ont du mal à tenir leur parole."

Ma priorité en tant que président ? "Donner du pouvoir d'achat à tous les Français qui travaillent, valoriser les gens qui travaillent, baisser les charges salariales et patronales."