Présidentielle 2022 : Philippe Poutou clôture sa campagne devant un public très jeune à Bordeaux

Philippe Poutou, tenait ce mercredi soir son meeting de clôture dans la salle municipale Son-Tay du quartier Belcier de Bordeaux. Pour l’occasion le programme est festif : allocution, apéro et concert. Et ça plaît, environ 200 personnes sont venues, et parmi elles beaucoup de jeunes.

Juliette et Théo ont la vingtaine, cette élection présidentielle sera leur première. Pour l’occasion ils ont décidé d’aller rencontrer leur candidat de cœur : « ça fait quelque chose de le voir en vrai » confie Théo. Si les deux jeunes gens apprécie le personnage et son « parlé cash » ils apprécient surtout ses idées et les causes qu’ils défend, telles que la lutte antiraciste, la lutte écologiste, la lutte féministe et lgbt+. Cependant les deux étudiants ne lui donneront pas leur voix. « On a trop peur d’un second tour Macron/Le Pen, on préfère jouer la sûreté et voter Mélenchon. » explique Juliette.

Poutou le sait il n’est pas le vote utile, mais durant son discours de plus d’une heure il rappelle que le vote NPA a une utilité, celle notamment, de mettre les luttes sociales au cœur du débat politique.