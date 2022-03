Présidentielle 2022 : Philippe votera avec ses doutes et sa rancœur

Philippe, 43 ans, est un ancien de chez Toupnot. Tous les jours pendant 25 ans, il s'est levé pour aller travailler dans cette conserverie de Lourdes, jusqu'au matin du 10 janvier 2019 où son patron l'a appelé pour lui dire qu'il pouvait rester chez lui. Son usine venait de bruler pendant la nuit. De toute sa vie professionnelle, il n'avait connu que Toupnot. Il y était entré tout jeune comme apprenti.

Philippe s'est beaucoup battu avec ses collègues pour que l'usine redémarre, mais après de longs mois d'espoir, Toupnot a quand même fermé. "Notre patron nous avait dit, ce sera compliqué mais on reconstruira. Il y a eu beaucoup de yoyo, beaucoup d'atteintes psychologiques. Des jours, on nous disait : on reconstruit et puis on ne reconstruit plus. Chacun est passé par des phases très compliquées. Certains ont été plus que touchés."

Aujourd'hui Philippe a retrouvé du travail ailleurs, mais la fermeture de Toupnot reste comme une blessure qui ne s'est pas complètement refermée. "J'en garde un sentiment de haine envers ce groupe. Ça a fait beaucoup de mal aussi à la ville. C'est vraiment un sentiment de déception." Philippe s'interroge aussi sur la sincérité du gouvernement à vouloir réellement sauver le site. Il est monté plusieurs fois à Paris pour défendre le dossier dans les ministères. "A deux reprises, je devais rencontrer le président de la République qui était dans le département, finalement on nous a envoyé son chef de cabinet. Il (Emmanuel Macron) avait dit que ce territoire, c'était son chez lui. Je trouve regrettable qu'il n'ait pas pris le temps de nous recevoir. Je me demande aujourd'hui s'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils ont pu ou si c'était du vent. La question reste toujours."

Pour qui tu votes ? Episode 7 - Philippe votera avec ses doutes et sa rancœur Copier

Philippe ira voter malgré tout le 10 avril. Voter, reste important pour lui. Il votera sans regarder l'étiquette politique comme il l'a toujours fait mais il votera avec moins de convictions qu'avant. "Je suis encore plus indécis qu'avant par rapport à ce système que je croyais davantage fiable". Sa confiance dans la démocratie s'est aussi émoussée. "Mon père me disait, c'est la finance qui dirige les gouvernements. J'avais un peu de mal à le croire mais aujourd'hui plus ça va et plus je me rends compte qu'on vote pour un gouvernement mais c'est quand même ceux qui ont l'argent qui décident."