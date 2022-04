Présidentielle 2022 : Pierre, formateur et auteur assume sa béarnitude et sa gauchitude

Pierre a 27 ans. Il est formateur en maintenance industrielle dans un CFA. Il a grandi à la campagne, à Sus près de Navarrenx. Il aime son Béarn. Il le dit et il l'écrit aussi. Il a déjà commis deux livres sur l'histoire et le patrimoine béarnais. "Depuis tout petit, j'écris pour moi et en grandissant, assez tard, je me suis découvert un vrai amour pour le patrimoine béarnais."

Pierre est issu d'une famille de gauche avec un grand père communiste. Sa conscience politique, il l'a construite un peu comme tous les gens de sa génération avec la télévision d'abord. "La politique, je l'ai apprise avec les Guignols de l'Info et pour moi c'était binaire. A gauche, c'était les gentils et à droite, c'était les méchants. C'est plus nuancé aujourd'hui." Pierre a aussi été fortement marqué par la présidentielle de 2002 : le second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen et l'élimination de Lionel Jospin dès le premier tour. "Voir ces gens en pleurs dans la rue, quand tu as sept ans, ça te marque."

Pour qui tu votes? Episode 18 - Pierre, formateur et auteur, assume sa béarnitude et sa gauchitude Copier

Le 10 avril, Pierre aura la possibilité de voter pour la seconde fois à la présidentielle. En 2012, il n'avait que 17 ans mais il explique qu'il aurait voté pour François Hollande. En 2017, il avait voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais pas cette fois. Le programme du candidat de la France Insoumise aurait pu lui convenir, "mais le personnage, son coté très Yo-soy, très Moi-je". Ce dimanche, Pierre votera donc communiste. "Je ne suis pas arrivé avec une chapka et une écharpe rouge mais pour moi mettre un bulletin PCF, c'est mettre un bulletin à gauche. Voter EELV ou PS, je n'ai plus l'impression que c'est voter à gauche." Pierre reconnait qu'il fait fi cette fois-ci de l'impératif du vote utile à gauche. Cette petite musique qui l'avait tant marqué depuis 2002, il ne veut plus l'écouter. "Puisque que le second tour semble être joué d'avance, ça vaut le coup de dire : il y a une autre gauche que le PS et La France Insoumise."