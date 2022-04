Dans la cité des ducs, Emmanuel Macron réalise l'un de ses plus gros scores ce dimanche soir, lors du second tour de l'élection présidentielle, avec 81.15% des suffrages exprimés et près de 104.000 voix.

Présidentielle 2022 : plus de 80% pour Emmanuel Macron à Nantes au second tour

Jean-Luc Mélenchon avait remporté nettement la bataille du premier tour à Nantes le 10 avril dernier avec 33% des suffrages. Pour ce second tour dimanche, la consigne du chef des Insoumis "pas une voix à Madame Le Pen" a semble-t-il été particulièrement bien entendue de ses électeurs. En effet, chez les électeurs nantais, Emmanuel Macron écrase Marine Le Pen. Le président sortant recueille 103.996 voix soit 81,15% ne laissant que des miettes à la candidate du Rassemblement national (24.163 voix - 18,85%).

Dans le détail, Emmanuel Macron agrège ses électeurs du premier tour (43.386 voix) et la quasi totalité des voix des électeurs qui s'étaient portées sur la gauche au premier tour ( 48.478 voix pour Mélenchon, 14.617 pour Jadot et 3.740 pour Hidalgo). La politique n'est pas qu'arithmétique, mais si on additionne les voix de Macron, Mélenchon, Jadot et Hidalgo, on arrive à 110.221 voix. En clair Emmanuel Macron "égare" seulement 6.225 voix dans l'entre-deux-tours.

Nantes, 3e plus gros score pour Emmanuel Macron dans les grandes villes

Nantes figure parmi les villes où le chef de l'État réalise ses meilleurs scores, derrière Paris (85,10%) et Rennes ( 84,15%) mais devant Bordeaux (80,06%), Lyon (79,8%) Grenoble (78,7%), Toulouse (77,48) ou encore Nancy (76,18%).