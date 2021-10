Présidentielle 2022 : plus de fermetures de classes en milieu rural, promet Xavier Bertrand

Candidat de la droite à la présidentielle 2022, Xavier Bertrand a précisé lundi plusieurs points de son programme. Il s'opposera aux fermetures des classes en milieu rural et souhaite fusionner conseilles départementaux et régionaux.

Invité de franceinfo ce lundi, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France a fait savoir qu'il n'y "aura plus de fermetures de classes" en milieu rural, "si les élus locaux ne sont pas d'accord", s'il est élu président de la République. Le candidat a estimé qu'on "n'impose pas des règles différentes dans la ruralité par rapport au coeur des villes". Il a détaille en indiquant souhaiter "permettre à tous ces jeunes ne de plus galérer pour la question des stages. Ce n'est pas l'idée d'avoir l'obsession d'un diplôme, c'est l'obsession d'aller vers un métier".

Le président LR des Hauts-de-France a mis en avant son système "Proch'orientation" qui "en plus des centres d'information et d'orientation", met en relation des "professionnels, des retraités, des étudiants, des apprentis" avec des collégiens et des lycéens dans le but de leur expliquer "ce qu'est leur métier, comment ils en sont arrivés là, combien ils gagnent".

Fusion des conseillers départementaux et régionaux

Autre mesure concernant le mode de fonctionnement des collectivités territoriales, Xavier Bertrand souhaite "que les élus conseillers départementaux et conseillers régionaux deviennent les mêmes". Le candidat à la présidentielle indique qu'il y a aujourd'hui "4.000 conseillers départementaux, 2.000 conseillers régionaux, cela fait 6.000". Xavier Bertrand indique qu'il y en aura 4.000, s'il était élu.

"Cela apporte des gains en termes d'efficacité et aussi en termes d'économies. Je sais que ce n'est pas très populaire auprès de certains présidents de région. Je l'assume", a-t-il expliqué. "Aujourd'hui, quand vous avez une cité scolaire avec un collège et un lycée c'est deux services différents, deux élus différents. Quand il y a une rénovation, il faut prier pour que tout le monde s'entende bien parce qu'autrement ça n'avance jamais", a assuré Xavier Bertrand

Le candidat de la droite a également fustigé les gouvernants "incapables de se mettre à la place des gens", critiquant Emmanuel Macron qui n'a "pas eu le courage" de réformer les retraites, et la réforme de l'assurance chômage qui "fait les poches des Français en difficulté sans leur proposer du travail".

Hausse des prix de l'énergie, Xavier Bertrand aurait "rendu l'argent"

Concernant le blocage des prix de l'énergie annoncé par le gouvernement, "c'est maintenant qu'ils se réveillent, ils nous prennent pour des imbéciles ?", a-t-il lancé, assurant que lui aurait "rendu l'argent". "Ce sont des gens comme ça, un président comme ça, qui provoquent la colère", a-t-il ajouté. Il a prôné de "revenir sur les textes ramenant le nucléaire à 50%" de la production afin de "garder notre indépendance énergétique" et éviter "une explosion du prix du gaz".

"On va avoir des besoins de plus en plus importants (en électricité) et on veut baisser le nucléaire, on est fada ou quoi ?" s'est-il interrogé, vilipendant le "développement anarchique de l'éolien" qui est "en train de massacrer les paysages".

"Plus un salarié à temps complet avec moins de 1.500 euros net par mois"

S'adressant à "ceux qui travaillent et qui n'y arrivent pas" ou "qui ont une toute petite pension", Xavier Bertrand a répété son projet de "prime au travail" pour qu'il n'y ait "plus un salarié à temps complet recevant moins de 1.500 euros net par mois".

Sur les retraites "à la fin de cette décennie il faudra deux années de travail en plus" pour arriver "progressivement à 64 ans", mais "pas pour ceux qui sont usés pour le boulot", a-t-il assuré. Il a également plaidé pour une réforme de l'assurance chômage "plus ambitieuse, orientée vers le retour à l'emploi".

Enfin sur la désignation du candidat de droite à la présidentielle, prévue le 4 décembre, il a estimé qu'il était "très tard pour se mettre d'accord", et assuré que "c'est la tradition des congrès" d'avoir un seul nom soumis aux militants.