Présidentielle 2022 : pour Didier, retraité, il ne faut pas "prendre le peuple pour des sous-développés"

Didier n'a pas sa langue dans sa poche : ce retraité haut-saônois fait partie des dix Francs-Comtois qui s'interrogent sur les priorités du futur quinquennat et sur les qualités d'un président de la République. C'est la série L'Elysée vu de Franche-Comté.

Didier a 64 ans, il est aujourd'hui retraité. Sa vie professionnelle il l'a débuté comme technicien méthodes chez Peugeot, il a terminé responsable d'unité, c'est à dire chef d'équipe. Ancien gilet jaune, Didier à une certaine idée de ce que doit être un président de la république.

Ce que j'attends d'un président de la République ? "Qu'il prenne en compte les besoins réels de la population, qu'il ne fasse pas uniquement des actions pour plaire ou pour séduire certaines couches, en ignorant les autres. Il doit être le président de tous les Français, puisqu'il est à la base, il est élu par tous les Français."

La qualité principale que doit avoir un président de la République ? "Etre humble, ne pas prendre le peuple, comme on l'a vu parfois, pour des sous-développés. Tout un chacun, quelle que soit sa situation, a besoin d'être pris en considération."

La première mesure du prochain quinquennat ? "Redonner du pouvoir d'achat aux Français. Baisser les taxes sur tous les produits de première nécessité, les produits dont les Français ne peuvent pas se passer (...) l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul, tout ce qui permet aux gens de se chauffer, de se déplacer pour aller au travail."

Les programmes des candidats vous concernent-ils ? "Ils font des programmes pour séduire et non les programmes qu'ils mettront en œuvre. En plus, la plupart des candidats n'ont aucune chance d'être élus. Donc pour moi, leur programme n'ont aucune valeur (...) je vais étudier les programmes des trois ou quatre principaux candidats."

Retrouvez toutes les vidéos de la série L'Elysée vu de Franche-Comté

Pat, commerçant à Vesoul, après la pandémie espère "pouvoir revivre "

" Pour Eric, enseignant, il faut "assurer un logement à tout le monde "

" Jean-Luc, chef d'entreprise, veut réindustrialiser notre pays

notre pays Emilie, aide à domicile, souhaite la hausse des revenus pour les métiers du soin

Ghislain, agriculteur, estime qu'il "faut r emettre les gens au travail"

Pour Matthieu, musicien, il faut avoir “confiance en la politique”

📻 L'Elysée vu de Franche-Comté, c'est aussi une chronique radio à écouter du 7 au 18 mars ou en replay, dans le journal de 8h30.