Présidentielle 2022 : pour Eric, enseignant, il faut "assurer un logement à tout le monde"

Dans la série L'Elysée vu de Franche-Comté, France Bleu Besançon donne la parole à des Francs-Comtois : qu'attendent-ils d'un président de la République? Assurer un logement à tout le monde, mener une réforme totale de la santé : voilà ce qu'espère Eric enseignant à Belfort.

Eric est enseignant en sciences physiques à Belfort. Il habite à Roye près de Lure et a un regard bienveillant, avec une sensibilité sociale, sur notre société.

Engagé dans le monde associatif, Eric a donc une vision particulière de notre société. A force de côtoyer les Français qui ont des difficultés, il connait bien leurs problèmes. A ce titre il nous explique ce qui, pour lui, seraient les priorités sur lesquelles le prochain gouvernement devrait s'engager.

Quelle serait la priorité du prochain gouvernement? _"La priorité serait une réforme totale de la santé, il faudrait vraiment remettre à plat l'ensemble de l'institution, car nous avons à la fois des gens qui ne sont pas assez payés dans le milieu hospitalier et nous avons en même temps des mercenaires de la médecine_"

La première mesure à prendre ? "C'est de pouvoir assurer un logement à tout le monde. Il y a des milliers de logements vacants en France, il faudrait obliger les propriétaires à libérer les logements vacants pour qu'il y ait un minimum de personnes qui soient à la rue".

Les programmes des différents candidats ? "Il faut les lire, il faut savoir pour qui on vote. C'est impératif, il faut savoir pour qui on va voter, et pas uniquement voter sur la tête ou sur le nom".

La qualité que doit avoir un président? "Il doit à la fois être proche des gens et en même temps être suffisamment ferme pour pouvoir appliquer sa politique dans la France et être le VRP de la France dans les institutions européennes notamment".