Présidentielle 2022 : pour Ghislain, agriculteur, il faut "remettre les gens au travail"

Qu'attendez-vous d'un président de la République ? C'est la question posée par France Bleu Besançon à dix Francs-Comtois, dans la série L'Elysée vu de Franche-Comté. Ce vendredi, Ghislain agriculteur, pour lui il faut remettre les gens au travail.

Ghislain est un jeune agriculteur installé en GAEC avec son frère à Liévans en Haute-Saône. Comme tous les exploitants agricoles il n'a pas peur du travail et ne compte pas ses heures. Quand il voit qu'aujourd'hui en France des personnes vivent d'allocations alors que des patrons ont du mal à trouver du personnel, il voudrait remettre les gens au travail.

Vous sentez vous concerné par les programmes des candidats? "Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas les programmes qui aujourd'hui nous concernent vraiment. Et j'ai envie de dire que je me sens pas plus dans l'un dans l'autre". Concernant le prochain président : "Ce n'est pas un homme qui va changer ou révolutionner le pays. C'est vraiment un gouvernement et une France et des Français qui ont envie de faire changer le pays".

Quelle confiance avez-vous en la politique? "Ma confiance en la politique, je dirais pas qu'elle n'est pas grande, mais pour moi, ce n'est pas un gouvernement qui va relancer l'économie. C'est vraiment chaque Français qui doit mettre la main à la pâte".

Si vous étiez président, quelle serait votre priorité ? "Moi je remettrai les gens au travail, voir des gens qui restent chez eux et qui sont payés à en faire pas grand chose, c'est quelque chose qui m'énerve. Qu'on aide quelqu'un qui est handicapé, qui a eu un accident, ça je suis à 200% pour, mais quelqu'un qui a deux bras, une tête, des jambes pour moi il doit aller au travail".

Retrouvez toutes les vidéos de la série L'Elysée vu de Franche-Comté

Pat, commerçant à Vesoul, après la pandémie espère "pouvoir revivre"

Pour Eric, enseignant, il faut "assurer un logement à tout le monde"

Jean-Luc, chef d'entreprise, veut réindustrialiser notre pays

Emilie, aide à domicile, souhaite la hausse des revenus pour les métiers du soin

📻 L'Elysée vu de Franche-Comté, c'est aussi une chronique radio à écouter du 7 au 18 mars ou en replay, dans le journal de 8h30.