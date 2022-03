Présidentielle 2022 : pour Iselin caissier, c'est dommage d'être dirigés par une élite qui est loin des gens

Après Léa étudiante, c'est au tour aujourd'hui d'Iselin caissier dans un supermarché de nous expliquer ce qu'il attend de cette élection présidentielle. Ce jeune homme au SMIC n'a pas forcément des revendications en terme de pouvoir d'achat, mais plutôt un manque de confiance en la politique.

Iselin a 24 ans, il est employé polyvalent dans un supermarché de Melisey, les clients le voient surtout en caisse. Lors du premier confinement, lorsque tout le monde était invité à rester à la maison, lui et ses collègues étaient au travail.

Quand on lui parle d'élection présidentielle, comme de nombreux jeunes, Iselin avoue ne pas trop se reconnaître dans les programmes des différents candidats. Il attend beaucoup d'un président de la république.

Qu'attendez-vous d'un président de la république ?"Pour moi, je pense que c'est la transparence. Quand on est salarié, les cotisations, les impôts, tout ça, parfois, on peut se demander où ça va. Et c'est vrai que là dessus, il y a pas forcément les réponses qu'on attend. J'aimerais personnellement en savoir plus où va l'argent qu'on peut donner à l'État".

Quelle serait pour vous la première mesure du prochain quinquennat? "Je pense que par rapport à ce qui s'est passé les deux années du Covid, je pense que ça doit être quelque chose dirigé vers la santé parce que ça a beaucoup fait débat et qu'ils méritent d'avoir plus de moyens".

Les programmes des candidats vous concernent-ils? "Les programmes des candidats s'intéressent plus soit aux gens très précaires, soit aux gens un peu plus aisés, mais pour les gens qui sont comme moi au SMIC ou dans une situation normale, on va dire, il n'y a pas forcément grand chose".

Et si vous étiez président, quelle serait votre priorité? "Si j'étais président, je m'entourerai de gens de divers horizons parce que c'est un peu ce qui compose la France. C'est vrai que c'est dommage que les décisions, l'avenir de la France soient gérés par une élite qui est parfois un peu loin des gens".

