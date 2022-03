Présidentielle 2022 : pour Léa étudiante, un président doit être à l'écoute de la jeunesse

C'est jeunesse qui s'exprime aujourd'hui dans la série L'Elysée vu de Franche-Comté. Léa étudiante à Besançon est en quelque sorte la porte-parole de tous ces jeunes qui ont le sentiment de ne pas être pris en compte par les politiques. Une jeunesse trop souvent oubliée, qui se détourne des urnes.

Léa 19 ans est étudiante à Besançon mais originaire de Haute-Saône. Elle est en faculté de sport et envisage de se diriger vers le management sportif pour créer sa propre entreprise.

Pour elle, un président de la république ne doit pas se contenter de faire quelques apparitions sur Tik Tok.

La qualité principale que doit avoir un président de la République ? "Pour moi, un président de la République doit avoir comme qualité, vraiment, l'écoute de son entourage, de ses citoyens, la jeunesse surtout, parce qu'on est vraiment oubliés dans tous les quinquennats qu'il y a eu auparavant".

Ce que j'attends d'un président de la République ? "Moi, j'attends d'un président de la République c'est qu'il soit vraiment à l'écoute de la jeunesse, qu'il nous entende et qu'il prenne part de nos positions pour, je pense, améliorer notre qualité de vie".

Les programmes des candidats vous concernent-ils ? "Je pense que les différents candidats doivent plus nous écouter parce qu'on peut le remarquer que ces derniers temps, il y a vraiment très, très peu de jeunesse qui se déplace aux urnes et je pense que c'est vraiment un problème et qu'il faut s'en saisir très rapidement".

Si vous étiez présidente de la république, quelle serait votre priorité? "Ma priorité serait vraiment la jeunesse, le développement de la culture, l'accès aux différentes structures de soins, car la précarité étudiante est vraiment énorme ici et je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement s'en saisisse et nous écoute parce qu'on a peur de la suite et on est vraiment les oubliés du système".

