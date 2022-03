Présidentielle 2022 : pour Matthieu musicien, il faut avoir confiance en la politique

Qu'attendez-vous d'un président de la République ? C'est la question posée par France Bleu Besançon à dix Francs-Comtois, dans la série L'Elysée vu de Franche-Comté. Ce lundi, pour Matthieu musicien et producteur à Vesoul, il faut avoir confiance en la politique.

Matthieu est DJ, producteur et artiste à Vesoul. Il est aussi trader et acheteur dans une fromagerie de Haute-Saône. Durant le premier confinement, et les longs mois qui ont suivi, il a souffert de l'impossibilité donnée aux artistes de pouvoir se produire. Auto-entrepreneur, il n'a pas pu bénéficier des aides du "quoi qu'il en coûte". Ce jeune âgé de tout juste trente ans pourrait être aigri ou déçu de la politique, bien au contraire, il a regard lucide et intéressant sur la politique en France au moment d'une élection présidentielle.

Quelle qualité doit avoir un président de la république ? "La première chose pour un président de la République, c'est qu'il réponde à beaucoup de Français, du moins à la majorité puisque le président français doit être le président des Français avant tout".

Quelle serait pour vous la première mesure du prochain quinquennat ? "C'est vrai que en tant qu'auto-entrepreneur pendant le confinement, c'était très difficile de pouvoir payer les charges, les charges courantes. Donc, je pense que ça, c'est un réel sujet qui va intéresser énormément de Français".

Les programmes des candidats vous concernent-ils ? "Je trouve que cette année, beaucoup de sujets sont mis sur la table de la part de tout le monde. C'est très important pour moi puisqu'en réalité, c'est ça qui va nous permettre de choisir le plus compétent pour remporter cette élection".

Quelle confiance avez-vous en la politique ? "Je pense qu'on peut avoir totalement confiance en la politique dans le sens où, par le passé, c'est vrai que les dirigeants ont plutôt fait le boulot. Je dirais, même si c'est pas toujours fait ou même s'il y a des histoires qui peuvent transparaître, de manière générale, je pense qu'il faut avoir confiance en la politique".

Retrouvez toutes les vidéos de la série L'Elysée vu de Franche-Comté

Pat, commerçant à Vesoul, après la pandémie espère "pouvoir revivre"

Pour Eric, enseignant, il faut "assurer un logement à tout le monde"

Jean-Luc, chef d'entreprise, veut réindustrialiser notre pays

Emilie, aide à domicile, souhaite la hausse des revenus pour les métiers du soin

Ghislain, agriculteur, estime qu'il "faut remettre les gens au travail"

📻 L'Elysée vu de Franche-Comté, c'est aussi une chronique radio à écouter du 7 au 18 mars ou en replay, dans le journal de 8h30.