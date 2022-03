Présidentielle 2022 : pour Vincent la priorité c'est l'éducation, ce sont les électeurs de demain

Dernier volet de notre rendez-vous quotidien avec l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochain. Aujourd'hui Vincent, animateur préscolaire à mi temps. Pour lui la priorité des candidats devait être l'éducation des enfants.

Vincent a 26 ans, il habite à Besançon, il est animateur périscolaire depuis 5 ans à mi temps, l'autre moitié il comédien. Comme de nombreux jeunes de son âge, il ne croit plus trop en la politique, tout du moins la politique nationale.

Qu'attendez-vous d'un président de la république ? "Je dois avouer que je n'attends plus grand chose du président de la République, si ce n'est qu'il essaie au maximum d'améliorer nos conditions de vie parce que ça devient très compliqué pour des gens comme moi qui ont un mi-temps, par exemple, ça devient très, très compliqué et comme ça, c'est un peu gênant. Mais qu'il mette de l'argent au bon endroit".

Quelle serait pour vous la première mesure du prochain quinquennat? "La première mesure que le prochain gouvernement devrait mettre en place c'est une revalorisation des salaires surtout, et l'éducation en priorité. Je pense que c'est le plus important".

Les programmes des candidats vous concernent-ils? "Ils parlent de choses qui moi, ne me tiennent pas vraiment à cœur. La sécurité, je n'ai pas l'impression d'être en insécurité. Non, c'est pas les sujets qui m'intéressent qui me tiennent à cœur. Je pense qu'il y a beaucoup plus important à faire que ce qui est proposé".

Quelle confiance avez-vous en la politique? "J'ai beaucoup plus confiance dans la politique au niveau local, on y a plus accès, on est informés. Au niveau national, pas trop confiance non, même aucune en fait. Parce que ça fait des années que ont nous dit des choses pas tenues, ou on nous dit pas des choses qui sont tenues. Enfin, non aucune confiance".

Et si vous étiez président, quelle serait votre priorité? "Je m'occuperai de l'éducation surtout. Je pense que c'est la base. Après tout, ce sont les enfants qui vont grandir qui seront les citoyens de demain. Donc oui, je m'occuperai de ça. C'est une catastrophe, on change de chaque année, ils sont perdus, les professeurs sont perdus aussi. Il faut que des bonnes choses soient faites dans ce milieu là".

