Présidentielle 2022 : pourquoi les médias ne parlent plus de politique la veille et le jour du scrutin

Saoulés de commentaires politiques, de sondages, de petites ou grandes phrases ? Ce weekend, vous pouvez rallumer votre radio ou votre téléviseur : la campagne présidentielle a pris fin à minuit. Ce samedi, veille du premier tour, et ce dimanche jusqu’à 20h, la politique n’a plus sa place dans les médias. L’obligation a même commencé dès vendredi dans les collectivités d’outre-mer où les bureaux de vote ouvrent avant la métropole.

Pourquoi, comment et à qui s'applique cette réglementation ?

Très pédagogue, le Conseil constitutionnel précise bien sur son site internet l’interdiction pour les candidats, en application du code électoral, de toute propagande officielle, notamment audiovisuelle, de toute réunion électorale ou distribution de tracts,la veille et le jour du scrutin. Les médias n'ont pas le droit de publier ou diffuser l'entretien d’un candidat ou de ses soutiens, ni de commenter leur programme.

Les candidats et leurs soutiens n’ont pas le droit de contacter des électeurs, “de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale”.

Quant aux sondages électoraux, il est interdit d’en publier, diffuser et bien-sûr commenter jusqu’à la clôture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Et pas question non plus de reprendre des sondages en provenance de médias étrangers.

Ne pas "altérer la sincérité du scrutin"

Offrir aux votants un moment de réflexion, loin du tumulte de la campagne, mettre les électeurs à l’abri d’éventuelles pressions des équipes de campagne, empêcher qu’un candidat soit attaqué par un adversaire sans avoir le temps légitime de lui répondre... sont autant d’explications.

Le 8 avril, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle alertait par exemple sur la diffusion de classements des candidats qui peuvent ressembler à des sondages mais qui n’obéissent pas aux mêmes règles. Ce genre de messages peuvent “constituer une information trompeuse” et “altérer la sincérité du scrutin” selon la formule consacrée.

Et sur internet ?

Internet et les réseaux sociaux n’échappent évidemment pas à la règle. Les équipes de campagne n’ont pas le droit de publier de propagande électorale ou de réaliser des opérations de “mailing” à destination des électeurs. Les sites des candidats ne doivent donc pas bouger la veille et le jour du scrutin (jusqu’à 20h), mais le site inchangé peut rester en ligne.

Il en est de même pour les sites des médias et donc francebleu.fr : pas question évidemment de dépublier tout ce qui a été mis en ligne, mais interdiction d’exposer à nouveau ces articles ou de les partager sur nos réseaux.

Sur les réseaux sociaux, justement, les candidats sont soumis au même principe, tout comme les médias. Quant aux citoyens, le Conseil constitutionnel indique qu’ils ne sont “pas non plus exemptés du respect de ces règles. Il est donc préférable de s’abstenir de toute activité de propagande la veille et le jour du scrutin.”

Dimanche : on peut voir les candidats voter... en silence

Madame Truc a voté tout sourire au bureau de Bidule avec son mari et son chien. Monsieur Chose a été le premier à déposer dans l’urne avant d’aller faire un footing. Voilà la quintessence du commentaire politique que vous pourrez entendre ce dimanche, jour du premier tour. Le vote des candidats est un passage obligé des jours de scrutin, mais juste en images. Les journalistes n’ont pas le droit de les faire parler. Les électeurs, eux, peuvent être interviewés… sans dévoiler leur vote.

Les seules informations électorales qui pourront être dévoilées avant 20h sont les chiffres provisoires de la participation, diffusés à la mi-journée et en fin d’après-midi. Mais rien sur les estimations de vote ou sur le sentiment des équipes de campagne. Attention aux tweets du type "Radio Londres" qui prétendent diffuser des résultats en provenance des QG : qui vous garantit que ce n'est pas une tentative de manipulation, alors que des bureaux de vote sont encore ouverts ?

Le respect de ces règles est surveillé par l’Arcom, l'organisme également chargé de relever les temps de parole dans les médias audiovisuels, et par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP). Tout contrevenant s’expose à une amende. En cas de résultat très serré, le non-respect des règles par un candidat peut conduire son adversaire malheureux à déposer un recours mais ce genre de démarche se voit dans des élections locales.

A 20H, dimanche, on ouvre les vannes : discours, réactions, projections et bien-sûr résultats. Ce sera reparti pour deux semaines de campagne. Jusqu'à la veille du second tour.