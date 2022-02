Présidentielle 2022 : quand le porte-parole d'un candidat confond ses militants avec ceux du camp adverse

Sur le tweet de Pierre Marionnet (porte parole en Mayenne d'Eric Zemmour, parti Reconquête), on voit deux militants en train de donner un tract à un troisième homme. Pierre Marionnet parle de soleil magnifique et de bonne humeur, un samedi matin de tractage sur le marché de Laval. Mais ce n'est pas sur la photo deux militants de son parti qui tractent… Ce sont en fait deux militants LREM. Et les responsables du parti présidentielle n'ont pas manqué de voir la supercherie et de relayer cette bourde sur les réseaux sociaux. Pierre Marionnet prend son erreur avec humour.

