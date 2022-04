Présidentielle : "Que ce soit l’un ou l’autre, c’est la même histoire" déplore un abstentionniste à St-Gaudens

Sauveur n'est pas allé voter au 1er tour. Il n'ira pas non plus au second.

Quelle participation dimanche prochain, pour le second tour de la présidentielle ? 26,3% des électeurs se sont abstenus au premier tour. Un chiffre en progression de quatre points par rapport à 2017. Tendance que l’Occitanie n’a pas suivie : c’est la troisième région où la mobilisation a été la plus forte (21,75% d’abstention), derrière la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine.

"Les gens sont découragés"

En Haute-Garonne, la participation a dépassé les 80%. Mais dans certains secteurs, l’abstention a explosé. A St-Gaudens, par exemple : c’est la commune haut-garonnaise de plus de 2500 habitants où on a le moins voté. Il y a eu plus de 32 % d’abstention au premier tour, soit quatre points de plus qu’en 2017. Sauveur fait partie de ceux qui ne sont pas allés voter. Il comprend parfaitement les abstentionnistes : _"Les gens se disent 'que ce soit lui ou que ce soit elle (Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, ndlr) c'est la même histoire'. Les gens sont découragés, rien ne change !" _

En se promenant dans le centre-ville de Saint-Gaudens, il n'est pas très difficile de trouver des habitants qui ont boudé les urnes. Claire n'est pas allée voter pour la première fois : elle se dit refroidie par la piètre qualité des débats : _"_Il n'y a plus d'analyses : il n'y a que des opinions, mais ça ne veut rien dire, les opinions ! On est dans une forme de consommation et voilà le résultat."

Un sursaut de mobilisation au second tour ?

Pour Céline, qui n'est pas non plus allée voter, l’abstention à St-Gaudens s’explique aussi par la sociologie : _"_C'est une ville sinistrée, il y a pas mal de misère. Je ne suis pas étonnée que les gens ne soient pas allés voter."

L’abstention pourrait diminuer au second tour, comme à quasiment chaque présidentielle depuis les années 1960. Pierrette et Bernard imaginent déjà ce scénario : "C'est souvent comme ça : beaucoup de gens s'en fichent au premier tour, mais pour le second, ils veulent être là", sourit la retraitée. Son mari partage son analyse : _"_C'est décisif : c'est à ce moment-là qu'on choisit qui sera le président."

Pierrette et Bernard sont allés voter et s'attendent à une baisse de l'abstention au second tour © Radio France - Claudia Calmel

Francis est dans ce cas de figure : il n'est pas allé voter au premier tour, mais il mettra un bulletin dans l'urne au second : "Il y avait beaucoup trop de monde au premier tour : je voulais voir quels candidats allaient sortir." Francis va suivre le débat de l'entre-deux-tours "pour écouter les arguments" même s'il sait déjà quel bulletin il va glisser dans l'urne même s'il n'a pas été convaincu par la campagne : "Je sais déjà pour qui je vais voter : je n'aime pas les extrêmes".

"Au deuxième tour, il y a un choc frontal entre deux conceptions"

Depuis 1965, la participation a augmenté au second tour lors de sept des dix scrutins présidentiels. Jean-Michel Ducomte, politologue et maître de conférences à Sciences Po Toulouse, pense donc que la participation devrait être supérieure dimanche 24 avril : "Le deuxième tour est un moment de plus grande dramatisation : le débat est une confrontation entre deux candidats, ce qui n'apparait pas clairement au premier tour puisque l'éventail des propositions est beaucoup plus parcellisé. Au deuxième tour, il y a un choc frontal entre deux conceptions. Et, phénomène complémentaire, c'est une opposition dont les sondages laissent à penser qu'elle n'est pas totalement arbitrée. Il y aura donc vraisemblablement un renforcement de la participation."

Pour Jean-Michel Ducomte, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pourrait être décisif : "Jusqu'à présent, le débat de l'entre-deux-tours a été un moment essentiel : le moment de l'affirmation ou de l'effondrement. On peut considérer qu'en 2012, le débat a été le moment de l'affirmation de François Hollande et qu'en 2017, ça a été celui de l'effondrement de Marine Le Pen."