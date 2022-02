Présidentielle 2022 : qui parraine qui dans les Landes ?

Quelques 96 élus des Landes ont décidé, pour l'instant, de parrainer un candidat à la présidentielle, selon la liste publiée ce mardi 22 février par le Conseil constitutionnel. Les candidats ont besoin, au niveau national, de 500 signatures d'élus pour pouvoir se présenter. Les maires ont le droit de parrainer, mais aussi les parlementaires ainsi que les conseillers départementaux et régionaux. Dans les Landes, c'est Anne Hidalgo qui obtient - et de loin - le plus grand nombre de parrainages avec 56 signatures. Elle est suivie de Fabien Roussel : 10 parrainages dans les Landes. Jean Lassalle en obtient 9, Emmanuel Macron 7.

Cette course aux parrainages n'est pas terminée, les candidats ont jusqu'au 4 mars pour les recueillir. D'ici là, le Conseil constitutionnel actualisera tous les mardis et jeudis la liste des parrainages validés pour chaque candidat.

Pourquoi Anne Hidalgo obtient-elle autant de parrainages dans les Landes ?

Il s'agit d'une stratégie clairement assumée par le Parti socialiste. "La politique, c'est aussi un ensemble de symboles, explique Éric Kerrouche, sénateur socialiste des Landes. Le PS existe au quotidien dans le territoire. Les parrainages veulent montrer le soutien qu'Anne Hidalgo obtient sur ce territoire."