Présidentielle 2022 : qui sont les soutiens d'Éric Zemmour en Mayenne ?

En Mayenne, à quatre mois de la présidentielle, le comité de soutien du candidat Eric Zemmour est "en pleine phase d'organisation" et fait la chasse aux parrainages d'après le coordinateur départemental du parti Reconquête. Pierre Marionnet assure qu'il est quasiment certain de recueillir la signature de trois à quatre maires dans le département et revendique à ce jour plus de 500 adhérents,"principalement des jeunes".

"Le responsable communication du parti Reconquête dans les Pays de la Loire est Jean-Yves Narquin", indique-t-il. Le frère de Roselyne Bachelot, ancien conseiller de Marine Le Pen.

"Eric Zemmour est un candidat qui remet de l'ordre dans les idées" - Pierre Marionnet, coordinateur du parti Reconquête d'Eric Zemmour en Mayenne

Pierre Marionnet a été 25 ans dans la Marine nationale. L'ancien militaire et chef d'entreprise de 64 ans a soutenu le Rassemblement national pendant quatre ans. Il s'était présenté aux élections départementales en 2021 sous l'étiquette RN dans le canton de Villaines-la-Juel.

Quand on évoque le doigt d'honneur du candidat à Marseille, Pierre Marionnet estime "que ça le rend humain". Pour lui, Eric Zemmour n'est pas un candidat d'extrême droite : "En fait c'est un Français avant tout, il le dit assez mais c'est un souverainiste. [...] Moi je veux une France apaisée, où je peux m'exprimer, où je peux dire mes idées, où on peut se confronter. [...] Eric Zemmour est un candidat qui remet de l'ordre dans les idées, c'est pour ça que tout naturellement je me range derrière lui, j'y crois à fond."

"Marine Le Pen a un gros manque de crédibilité depuis 2017" - Jessy Chardon, coordinateur adjoint de Reconquête en Mayenne

Le coordinateur adjoint du comité de soutien d'Eric Zemmour en Mayenne a 21 ans. Jessy Chardon, actuellement intérimaire, lui était candidat RN dans le canton de Château-Gontier-sur-Mayenne aux dernières élections départementales.

Il explique avoir "toujours été de droite" et considère qu'Eric Zemmour est le candidat le plus crédible de cette élection 2022. "Valérie Pécresse dit quelque chose et son contraire sur tous les sujets et pour moi Marine Le Pen a un gros manque de crédibilité depuis 2017."

Il reproche également aux responsables du parti de ne pas avoir su se remettre en question après les mauvais résultats du RN lors des dernières élections régionales et départementales. "C'est pour ça que j'ai lâché le parti au fur et à mesure, que je n'ai pas repris ma carte d'adhérent, indique Jessy Chardon. Ensuite il y a eu toutes les déclarations sur Zemmour, comme quoi il voulait se présenter, je me suis intéressé à ses prises de position et une fois qu'il s'est présenté, je n'ai pas hésité à rejoindre ses équipes."