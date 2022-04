Présidentielle 2022 : retrouvez le calendrier du premier tour

Près de 48 millions de Français sont appelés à voter les dimanches 10 et 24 avril 2022 pour élire le prochain président de la Ve République. Voici les dates-clés du premier tout de l'élection.

à lire aussi Présidentielle 2022 : mode d'emploi du premier tour

Vendredi 8 et samedi 9 avril

La campagne électorale du premier tour de l'élection présidentielle 2022 s'arrête à minuit dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 avril 2022 en métropole et en Corse et la veille en outre-mer. On parle de période de réserve pour le samedi 9 et le dimanche 10. Aucun sondage, résultat ou propos électoral ne peut être diffusé pendant cette période. La diffusion des sondages dits "sortie des urnes" avant 20 heures peut donner lieu à une amende allant jusqu'à 75.000 euros. Le samedi 9 avril, les habitants d'outre-mer votent pour le premier tour.

Dimanche 10 avril

Le dimanche 10 avril est le jour du vote pour le premier tour en métropole et en Corse, la veille en outre-mer.

8h : ouverture des bureaux de vote.

12h : premiers chiffres de la participation.

19h : fermeture des bureaux de vote dans la majorité des communes.

20h : fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes. Publication des premières estimations par les instituts de sondage.

Soirée : publication des résultats partiels puis complets par le ministère de l’Intérieur.

Lundi 11 avril

Réception et traitement des procès-verbaux électoraux.

Mercredi 13 avril

Décision du Conseil constitutionnel validant les résultats de l’élection et établissant la liste des deux candidats habilités à se présenter au second tour.

Le calendrier du premier tour de l'élection présidentielle. © Visactu