Présidentielle 2022 : "Rien n'est joué" assure le soutien de Valérie Pécresse en Dordogne

A trois semaines du premier tour de la présidentielle, Valérie Pécresse dégringole dans les sondages. Elle se classe cinquième dans les intentions de vote. "On est dans la marge d'erreur entre Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse", se rassure Laurent Mossion, conseiller départemental Les Républicains en Dordogne. Il était l'invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce lundi 21 mars. "Rien n'est joué" répète le co-président du comité de soutien de la candidate dans le département.

Des programmes "très différents" entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse

Pour lui, l'essentiel est d'évaluer le bilan du président en place et de proposer une alternative :"Valérie Pécresse est celle qui porte le projet le plus abouti, le plus sérieux pour la France". Et quand on souligne les similitudes entre les programmes du président et de la candidate, il assure qu'il "n'aime pas" les comparaisons entre les programmes. "Il faut avoir une politique de réduction des déficits, c'est un engagement de Valérie Pécresse, mais pas d'Emmanuel Macron. Sur la sécurité et le contrôle des migrations, aussi, ils sont très différents", souligne-t-il.

D'après Laurent Mossion, la candidate a plusieurs propositions pour la ruralité : le "maintien des traditions", de la chasse le dimanche ou encore la mise en place d'une première année de faculté dans les lycées pour permettre aux jeunes de rester en zone rurale.

Un bus affrété pour aller au meeting à Bordeaux

Pour la dernière ligne droite, les militants du comité de soutien distribueront en porte à porte le programme de leur candidate. Un meeting est également prévu ce vendredi 24 mars à Bordeaux. Un bus sera affrété pour les militants de Dordogne.