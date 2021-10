À six mois du premier tour de l'élection présidentielle, Yannick Jadot, le candidat écologiste annonce son équipe de campagne. Sandrine Rousseau, Delphine Batho et Éric Piolle, ses adversaires à la primaire rejoignent son équipe.

Présidentielle 2022 : Sandrine Rousseau et Delphine Batho dans l'équipe de campagne de Yannick Jadot

Yannick Jadot a annoncé les rôles officiels qu'allaient occuper trois de ses anciens concurrents de la primaire écologiste dans sa campagne présidentielle, à l'occasion des Journées Parlementaires des Écologistes organisées ce vendredi à Lyon.

Sandrine Rousseau, qui avait recueilli 49% des voix au second tour de la primaire, occupe désormais le rôle de conseillère spéciale "aux questions de discrimination et de précarité". Delphine Batho est quant à elle en charge de "la sécurité nationale face aux effondrements et à la résilience". Enfin, Eric Piolle est nommé conseiller spécial "à la grande coalition écologiste".