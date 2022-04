Présidentielle : soutien de Philippe Poutou, il dénonce le "mépris pour les petits candidats"

Le représentant du NPA et soutien de Philippe Poutou en Vaucluse, Jean-Paul Castels, déplore l'attitude "méprisante" des médias pour les petits candidats et l'attitude "déplorable" d'Emmanuel Macron, qui refuse de débattre avant le premier tour de l'élection présidentielle.

"C'est une campagne particulière, spéciale", constate le représentant du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) en Vaucluse, Jean-Paul Castels, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi, à cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle. Le soutien de Philippe Poutou déplore aussi le peu de place laissée à son candidat dans les médias pendant cette campagne. "Il y a quelque chose qui est assez insupportable, c'est que certains médias, notamment à la télévision, distinguent les gros candidats et les petits candidats, ce qui est très méprisant puisque les petits se sont aussi qualifiés avec leurs parrainages", rappelle-t-il. Philippe Poutou avait obtenu sur le fil les 500 parrainages nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle.

Jean-Paul Castels regrette également le refus d'Emmanuel Macron de débattre avant le premier tour avec les autres candidats : "Effectivement, on regrette totalement cette situation, d'autant plus que le candidat président refuse de participer l'implantation de l'idée et on trouve ça assez déplorable au niveau démocratique".