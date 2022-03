Présidentielle 2022 - Sprint final dans la course aux parrainages pour l'équipe de Christiane Taubira à Rennes

La fatigue se lit sur les visages. Ce lundi 28 février, ils sont huit militants, venus à Rennes à l'occasion du meeting de Christiane Taubira. Et ce lundi matin ils appellent le plus de maires possibles pour tenter d'atteindre la barre fatidique des 500 parrainages pour le 4 mars.

Avec sous les yeux la liste de tous les maires de France, et cette phrase répétée à l'envie : "je vous appelle pour savoir si c'est possible d'avoir un échange avec monsieur le maire sur la question du parrainage." Beaucoup de refus, mais au moins une promesse obtenue ce matin, d'un maire du Finistère. Encore très loin des 372 parrainages manquants. "Peut-être que demain à 17h, on en aura 450", veut croire Léanie Buaillon, une des porte-parole du collectif Taubira pour 2022. "En tout cas on est confiants."

Encore de l'espoir

"Il faudrait être naïf pour dire que la tâche va être facile", estime de son côté Tony Sodki, en charge des parrainages au sein du collectif. "On a des échanges très intéressants avec les élus locaux, mais malheureusement pour l'instant, pas plus de parrainages", explique le militant. Même s'il sent une dynamique depuis que Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont passé les 500 parrainages.

Parmi les principaux freins à la campagne de l'ancienne garde des sceaux, les nombreux élus qui refusent de donner un parrainage à qui que ce soit. Mais aussi des consignes et des pressions du Parti socialiste sur ses élus locaux, estiment les militants. "Des élus au téléphone nous parlent de leur amour de Christiane Taubira, ils nous disent je voterai pour elle s'il y a un bulletin au premier tour, mais je ne peux pas parrainer", raconte Tony Sodki. "Ils nous disent aussi, si demain je fais un choix qui n'est pas le bon, les subventions pourront être réduites."

Des méthodes qu'il déplore, mais Tony Sodki refuse d'enterrer sa candidate Christiane Taubira et rappelle, "une course n'est jamais terminée avant la ligne d'arrivée, il y a peut-être quelque chose qui peut encore se jouer."