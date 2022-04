Présidentielle 2022 : Stéphane, ancien gilet jaune, votera pour la France en colère

Stéphane habite Garlin. Il a 48 ans. Il travaille à la Poste et vit avec sa femme et six enfants, une famille recomposée, dans une vielle maison qu'il rénove. A l'automne 2018, parce qu'il a du mal à joindre les deux bouts et parce qu'il voit la précarité grandir autour de lui, Stéphane enfile un gilet jaune et va sur un rond point. "Ce que je ressentais, je l'ai ressentis partout et d'une certaine manière, c'est ce qui m'a galvanisé. Je me suis dit, si moi je le vois, c'est une chose mais si tout le monde le voit, c'est qu'il y a un gros problème. On avait l'impression d'avoir joué le jeu. On nous avait toujours raconté qu'il fallait travailler pour s'en sortir. Et bien, en ayant toujours travaillé malgré tout, c'était compliqué. Ce n'était pas cohérent sur le principe."

Son engagement parmi les gilets jaunes vaudra à Stéphane d'être condamné par la justice à 3000 € d'amende et de dommages et intérêts pour un feu de palettes allumé à l'entrée de l'autoroute à Pau. Il a alors pu mesurer explique-t-il, la solidarité qui existait entre gilets jaunes. "Des amis gilets jaunes m'ont dit, tu ne paieras pas, on s'en occupe. Ils m'ont fait un chèque. Ils m'ont dit, on était tous en ensemble, on sera tous ensemble. Ça m'a touché. Je n'avais rien demandé."

Pour qui tu votes ? Episode 13 - Stéphane, ancien gilet jaune, votera pour la France en colère Copier

Plus de trois ans après, Stéphane participe encore de temps en temps à des manifestations de gilets jaunes, mais selon lui, le mouvement est fini parce que l'effet de surprise, dit-il est passé. "On aurait aimé que ça aboutisse à quelques chose mais il aurait fallu organiser le mouvement. Il y avait un point commun mais beaucoup de différences. On avait plaisir à se retrouver pour dire qu'on n'était pas d'accord mais c'était un mouvement de contestation, pas un mouvement de construction. On disait, ça va pas, trouvez des solutions. Vous êtes là pour ça. Et en plus, on trouvait qu'ils étaient assez bien payés tous ces politiciens."

Stéphane à l'intention le 10 avril prochain de déplier devant chez lui une banderole "Votez tout, sauf Macron", mais lui cette fois-ci a décidé de voter pour ses idées et pas contre un candidat. "Je ne vote plus anti. Jusqu'à Sarkozy, j'ai voté contre. Je vois que ça ne sert pas à grand chose donc maintenant je vote pour quelqu'un et si je ne suis pas d'accord, je vote blanc où je ne vote pas."

A titre personnel et il insiste là-dessus, Stéphane votera au premier tour pour Jean Luc Mélenchon. "J'ai vu l'ensemble, dit-il, je trouve que c'est assez humaniste". Si le candidat de la France Insoumise peut paraitre parfois colérique, ça ne gène pas Stéphane au contraire. "Je pense qu'on a le droit de se mettre en colère. Pourquoi, les politiques devraient-ils être toujours forcément calmes. Ils peuvent se mettre en colère comme tout le monde, j'estime. Les colères peuvent être légitimes !"