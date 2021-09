Présidentielle 2022 : Stéphane Le Foll maintient sa candidature à la primaire et fustige Martine Aubry

"Je suis candidat à une élection présidentielle et candidat au sein du Parti Socialiste à un débat". Stéphane Le Foll se bat pour faire entendre sa voix au sein du PS. " Ce type d'élection mérite qu'on réfléchisse, qu'on débatte. Ce n'est pas le cas depuis trois- quatre ans au sein du parti socialiste". Comprenez depuis l'élection d'Olivier Faure comme premier secrétaire du Parti Socialiste en 2018 aux dépens de l'ancien ministre de l'agriculture.

Dans son ouvrage Renouer avec la France des Lumières, Stéphane Le Foll livre sa vision de la France, du PS mais il règle aussi ses comptes. De Jean Luc Mélenchon à Anne Hidalgo, il passe au tamis les erreurs de ses adversaires à la course à la présidentielle. Encore faut-il qu'il soit plébiscité par les militants socialistes. Or aucune primaire n'est prévue après le congrès de Villeurbanne (18 et 19 septembre) où Olivier Faure devrait être logiquement réélu à la tête du parti.

à lire aussi Présidentielle : Anne Hidalgo est prête à annoncer sa candidature, selon son entourage

Le futur-ex Premier secrétaire soutient Anne Hidalgo qui ne s'est pas encore déclarée candidate. "Mais cela ne fait aucun doute" prédit Martine Aubry, alliée de la maire de Paris. Elle pourrait se lancer le 15 septembre croit savoir Stéphane Le Foll. Invitée de France Info, mercredi 1er septembre, la maire de Lille affirme qu'il n'y aura pas de primaire, que le match est plié et qu'Anne Hidalgo a déjà fait le plein de voix des militants.

Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup

Ce qui fait bondir Stéphane Le Foll qui réplique ce matin sur France Bleu Maine. " Je suis très heureux de voir que Martine Aubry soutient Anne Hidalgo car cela n'a pas toujours été le cas" ironise l'ancien porte parole du gouvernement avant d'ajouter. " Si je me souviens bien, c'est Martine Aubry qui a lancé les primaires au Parti Socialiste. Elle s'est même présentée contre François Hollande". C'était avant la présidentielle de 2012 remportée par la gauche. " Elle avait eu cette fameuse formule : quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. J'ai du mal à comprendre que maintenant on n'a pas le droit de dire quelque chose et que maintenant c'est circulez, y a rien à voir ".

La gauche s'est éloignée des classes populaires - Stéphane Le Foll

Au delà du Parti socialiste, Stéphane Le Foll tire un bilan sévère de la gauche, de ses résultats aux dernières élections qui conditionnent peut être déjà le résultat de la prochaine. " La gauche tout confondu, c'est 30 % dans les sondages". Pas assez pour inquiéter Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui, pour l'instant, selon les instituts de sondage, seraient qualifiés pour le 2e tour au printemps prochain.

"Pour les couches populaires que j'appelle insécurisées, le discours de la gauche n'est pas entendu". Des gilets jaunes aux bonnets rouges, Stéphane Le Foll estime que " la gauche n'a pas compris qu'une partie de toute cette classe insécurisée vit dans une économie qu'elle subit peut-être mais qu'elle a parfaitement comprise. Vous ne pouvez pas dire à des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, le grand enjeu de demain pour sauver la planète, ça va être la sobriété et la décroissance. Ils le vivent déjà tous les jours". Un caillou lancé dans le jardin des écologistes les plus radicaux.

Pas d'écologie punitive

A l'écologie punitive, pour reprendre la formule de Ségolène Royal, Stéphane Le Foll préfère un nouveau modèle. " Avec une politique d'investissement. Il faut qu'on décarbone notre économie et pour cela, il faut de la recherche, de l'innovation et surtout de l'investissement". L'ancien ministre de l'agriculture veut investir 100 milliards d'euros ( l'équivalent du montant du plan de relance) sur cinq ans dans les énergies renouvelables, pour "verdir" les modes de transports, le logement. "L'ensemble de la dépense publique doit être focalisée sur des objectifs de transition énergétique compatibles avec le développement et la croissance. Un changement de modèle qui ne doit pas se faire aux détriment des plus précaires". Il faut une redistribution directe des gains énergétiques vers les couches sociales les moins favorisées. Il ne doit plus être question d'une fiscalité verte conçue pour être une recette fiscale de plus écrit-il dans son livre-programme. " Il n' y a aucune raison qu'on n'y arrive pas" conclut le maire du Mans qui se veut optimiste et porteur d'espoir.

Son premier souhait reste de se faire entendre au sein de son parti. Et si ce n'est pas le cas, si Anne Hidalgo ou un autre est investi ? " Je respecterais ce choix mais au moins j'aurais dit ce que j'ai à dire. "

Retrouvez l'interview de Stéphane Le Foll sur France Bleu Maine, ici