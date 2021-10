Présidentielle 2022 : Stéphane Le Foll ne participera pas à la campagne d'Anne Hidalgo

"Non je ne rejoindrai pas Anne Hidalgo". Stéphane Le Foll ne participera pas à la campagne de la candidate socialiste à la présidentielle. Il y a trop de divergences entre le maire du Mans et la maire de Paris désignée hier par les militants du PS. "Je ne suis pas d'accord avec le doublement des salaires des profs. Je n'ai pas compris que d'un seul coup, on [Anne Hidalgo] baisse la TVA sur les prix de l'énergie. Je suis très surpris que la gauche reparte sur les 32 heures alors que ce n'est pas une demande de ceux à qui on devrait s'adresser. Je note un problème de cohérence". Le maire du Mans peste sur le manque de débat au sein du parti mais ce score en faveur d'Anne Hildago (72% des militants ont voté en faveur de la maire de Paris) semble montrer que Stéphane Le Foll n'incarne pas l'avenir du PS au yeux des militants. " C'est possible de voir les choses comme çà. Moi je l'accepte. Les militants du PS ont fait un choix clair, il devra être assumé ensuite par la direction du parti. Moi je n'ai pas à interférer dans cette campagne et je n'ai pas à y participer".

La fin du Parti socialiste

Le maire du Mans veut tout de même peser sur le débat politique à gauche et faire entendre ses idées. Pour y parvenir, Stéphane Le Foll n'exclut pas de lancer son propre mouvement après l'élection présidentielle. " J'attends de voir le résultat. Je suis convaincu qu'il y aura une recomposition politique après la présidentielle et que le Parti socialiste, tel qu'il est aujourd'hui, ne peut pas participer et être dans cette recomposition". Anne Hidalgo est, pour l'instant, créditée de 5 à 7% de vote selon les sondages. Et déjà se pose la question du jeu des alliances avec les Verts et la France Insoumise pour espérer accéder au second tour. Des alliances contre-nature pour Stéphane Le Foll. " Moi ce qui me heurte, c'est que depuis 3 ans, la seule question politique qui a été évoquée par le Parti socialiste est la question des alliances. C'est : "ah ben si on est divisé on ne va pas y arriver" ! Je rappelle qu'en 2012 quand François Hollande gagne la Présidentielle, il fait 28% au premier tour. Que Jean Luc Mélenchon fait plus de 10 % au premier tour. Que Eva Joly est a plus de 2%. La division, elle existait déjà. Aujourd'hui, le PS c'est 5-6% des voix. Si on pense que c'est comme qu'il faut continuer, moi je ne le crois pas".

Un nouveau mouvement

Sans parler de lancer son propre parti comme l'a fait Edouard Philippe, Stéphane Le Foll laisse entendre qu'il pourrait crée son propre mouvement. "J' attends le résultat du scrutin. Je vais prendre un peu de temps, je ne vais pas me mettre aujourd'hui dans une opposition. Je suis prêt à dire ce que je pense et à ce que cela participe à un renouveau et à la renaissance de la sociale démocratie et du socialisme en France". Le maire du Mans qui évoque même la fin du PS si rien ne change. " Il n'y a plus de débat. On est à 5-6%. C'est le score du PS alors si cela ne pose pas de questions à ceux qui votent pour Olivier Faure [ le premier secrétaire national du parti ] , moi çà me pose des questions".

Réécoutez l'interview de Stéphane Le Foll, ici