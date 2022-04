Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 10 avril pour choisir leur candidats parmi les 12 présents pour ce premier tour de l'élection présidentielle française. Suivez les résultats et les réactions en Corrèze et en Haute-Vienne.

Présidentielle 2022 : suivez le premier tour en Corrèze et en Haute-Vienne

C'est le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril, les électeurs sont appelés à choisir leur candidat parmi les 12 qui ont mené campagne. Comment ont voté les habitants en Corrèze et en Haute-Vienne ? Suivez les résultats du premier tour avec France Bleu Limousin.

Tous les résultats

Découvrez tous les résultats par commune, département ou région au fur et à mesure de leur validation via le module ci-dessous.

Les résultats partiels en Haute-Vienne

Les résultats partiels en Corrèze

A 17h, le taux d'abstention était en hausse dans nos deux départements : 32 % en Corrèze (5 points de plus qu'en 2017) et de 31 % en Haute-Vienne (3,5 points de plus qu'en 2017).