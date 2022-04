Présidentielle 2022 : taux de participation de 25,98% à 12h en Lozère

Le taux de participation de 25,98% à 12h en Lozère, pour le second tour de l'élection présidentielle.

25,98%, c'est à 12h ce dimanche le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle en Lozère, selon les chiffres communiqués par la Préfecture. Une participation à la baisse. Pour rappel, en Lozère, en 2017, le taux de participation pour le second tour de l'élection présidentielle était de 33,40 % à 12 h; de 67 % à 17 h et le taux de participation définitif était de 80,03%.

En France, à 12h ce dimanche, le taux de participation est de 26,41%.