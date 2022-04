Présidentielle 2022 : taux de participation en hausse à Paris à 17h00 pour le second tour

Paris se démarque. Le taux de participation pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 est en hausse à Paris à 17h00, d'un peu plus de trois points par rapport au premier tour. Mais c'est moins qu'en 2017 ( 58,77%). Découvrez le détail de la participation à 17h dans toute notre région.

En Ile-de-France, 7,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales pour ce second tour de l'élection présidentielle 2022 et à Paris, ils ont été plus nombreux à se déplacer pour voter. La participation était déjà en hausse à midi dans la capitale. Cette plus forte mobilisation, par rapport au premier tour, se confirme donc à 17h00.

En France métropolitaine, le taux de participation à 17h00 est de 63,23%, en baisse de presque deux points par rapport au premier tour (65%).

À Paris

À 17h, à Paris le taux de participation est de 55,74%. Il est en hausse par rapport au premier tour (52,17% à la même heure). C'est tout de même moins bien qu'en 2017 où la participation était de 58,77%.

La capitale se démarque donc de l'Ile-de-France où le taux de participation est en baisse à 17h pour ce second tour par rapport au premier tour à la même heure.

En Ile-de-France

A part en Essonne où, à la même heure, le taux de participation pour le second tour est très très légèrement en baisse par rapport au premier tour, ce taux pour les autres départements est assez semblable à la France. Autrement dit, on s'est moins déplacé en Ile-de-France pour aller voter au second tour que pour le premier tour.

C'est flagrant en Seine-Saint-Denis où le taux est de 44,96%, (51,7% au premier tour à 17h). Ce département est bon dernier. C'est là qu'on a le moins voté en France métropolitaine à 17h00.

C'est en Seine-et-Marne qu'on s'est déplacé le plus dans notre région pour voter avec un taux de participation, à 17h00, de 62,07% (65,86% au premier tour à 17h).

Dans les Hauts-de-Seine, le taux est de 58,57% (60,7% au premier tour à 17h).

Dans les Yvelines la participation est de 57,7% (61,9% au premier tour à 17h).

En Essonne le taux est de 56,63% (56,1% au premier tour à 17h).

Dans le Val-d'Oise le taux est de 55,34% (60,7% au premier tour à 17h).

Dans le Val-de-Marne il est de 55,2% (59,7% au premier tour à 17h).

Les chiffres peuvent encore changer, car en Ile-de-France beaucoup de bureaux ferment à 20h00.

Taux de participation à midi dans notre région

À midi, à Paris le taux de participation était de 20,71%, contre 15,3% au premier tour. A la mi-journée, c'était en Seine-Saint-Denis que le taux était le plus bas avec 13,37%, (un peu mieux qu'au premier tour (14,7%)