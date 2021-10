Présidentielle 2022 : trois questions à Nathalie Arthaud (FO), avant son meeting à Reims

Après Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, une autre candidate à la présidentielle se rend à Reims. Nathalie Arthaud, de Lutte Ouvrière, viendra ce dimanche rencontrer des militants, à la salle des Phéniciens de Cormontreuil. Elle tiendra un discours à 12h30. Mais avant cela, elle était l'invitée de France Bleu Champagne Ardenne, ce vendredi, l'occasion de l'interroger sur son programme, ses ambitions, et ses chances de l'emporter.

FRANCE BLEU CHAMPAGNE ARDENNE - Reims est plutôt une terre de droite. Pourquoi venir ici ?

Nathalie Arthaud : Il y a des salariés, des travailleurs, partout. Ils sont nécessaires pour faire tourner la société. Et ils ont des intérêts qui leur sont propres. Quand on parle aujourd'hui de problèmes de prix qui flambent, de salaires bloqués ou trop bas, on parle des problèmes des travailleurs. Et c'est bien mon programme. Donc venir à Reims, c'est un moyen de s'adresser à eux. Je mène une campagne et je veux parler de ceux dont on ne parle jamais : les aides à domicile, les ouvriers, les vendangeurs, qui sont quand même essentiels dans cette région.

C'est la troisième fois que vous êtes candidate à une élection présidentielle. En 2017, vous avez obtenu moins d'1% des suffrages au 1er tour. Vous le dites vous-même, vous ne visez pas l'Elysée. Pourquoi voter pour vous ?

Moi je suis convaincue que mes idées l'emporteront. Ce ne sera pas au travers d'une élection, mais ce sera au travers de grands mouvements sociaux. Il faut voter pour défendre ses intérêts et sa perspective. Combien de promesses ? Combien d'élections ? Et au final, on se retrouve toujours confrontés à la même exploitation, aux mêmes difficultés en fin de mois. Donc la réalité, c'est que oui, il faudra que le monde du travail renoue avec les luttes collectives. C'est cela qui a permis de faire avancer son sort. Et moi, je porte cette perspective-là. Il faut qu'on arrête de tout accepter, et qu'on revendique notre dû.

La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon, candidat La France Insoumise à la présidentielle, était à votre place, également en meeting à Reims. Il appelle d'autres forces politiques de gauche à le rejoindre. Pourquoi ne pas vous rallier à lui ?

Moi, je ne me poserai jamais en sauveur suprême, comme le fait Jean-Luc Mélenchon. Je ne dirai jamais que "tout ça, c'est possible du haut de l'Elysée". Je dirai que "changer la société, changer notre sort à nous, travailleurs, cela va dépendre de nos luttes, du retour des grèves, des manifestations." C'est comme cela que les travailleurs ont toujours amélioré leurs vies, en arrachant de nouveaux droits, de meilleurs salaires. Donc c'est une question de rapport de forces. Et je ne serai pas l'illusionniste qui consiste à dire "votez bien et vous allez voir, demain, ce sera les jours heureux". Ça, ça n'existe pas.