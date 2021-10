Présidentielle 2022 : un comité de soutien à Eric Zemmour dans le Loiret

Ils sont convaincus qu'Eric Zemmour est le meilleur candidat pour la Droite à la prochaine élection présidentielle, et ils attendent sa candidature avec impatience. Le polémiste a désormais son comité de soutien dans le Loiret. Il a été annoncé officiellement, ce vendredi 22 octobre, à Orléans.

Eric Zemmour a désormais son comité de soutien dans le Loiret. Des militants se mobilisent pour demander sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

Le collectif est présidé par Valentin Blelly, également responsable des Jeunes Républicains dans le département. Il reste à son parti, malgré cet engagement pour le polémiste. À ses yeux, il représente "un grand espoir dans le cœur des français".

La présidence d'honneur est confiée à Bruno Chauvierre, ancien député du Nord, élu sous l'étiquette du Front National en 1986. Il avait quitté le groupe parlementaire du FN, deux mois après son élection, pour se rapprocher du RPR, au moment de l'investiture au gouvernement de Jacques Chirac.

Un compte Twitter a été créé. Il ne comptait que 12 abonnés, ce vendredi 22 octobre. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Ils espèrent sa candidature

Alexandre Cuignache fait également partie de ce comité de soutien. Avocat, ancien élu régional du Rassemblement Bleu Marine, il espère la candidature d'Eric Zemmour, convaincu que "l'élection présidentielle n'est pas une affaire de parti", mais plutôt "une rencontre entre un homme et un peuple". D'après lui, cette candidature est très attendue. "On le sent, il y a une vraie envie des français qu'on leur parle enfin de la France, dit-il. C'est ce qui a été oublié par les politiques pendant très longtemps."

Le comité de soutien travaillera avec un groupe nommé Génération Z qui revendique une centaine de jeunes adhérents dans le Loiret. Léandre Vallès, 22 ans, est l'un d'entre eux. C'est son premier engagement en politique. "Eric Zemmour incarne les valeurs françaises pour la nation et le peuple, estime-t-il. Je m'intéresse beaucoup à la souveraineté nationale, ce qui amène des réponse sur la question des frontières, de l'Europe, de l'éducation... J'aime beaucoup les solutions qu'il propose."

Ce comité "Les Amis d'Eric Zemmour" annoncent 800 signatures à leur pétition "Je signe pour Zemmour", dans le Loiret. Ils mènent déjà des actions de campagne (collages d'affiches, réunions, animations sur les réseaux sociaux...). Néanmoins, aucune de ces personnes ne connaît le polémiste en personne. Ils le reconnaissent, mais se disent prêts à engager la recherche de parrainages des maires, dès qu'Eric Zemmour aura officialisé sa candidature.

Un autre comité de soutien à Eric Zemmour a été créé en Indre-et-Loire.

À lire aussi - Le responsable des Jeunes LR du Loiret rejoint le comité de soutien à Eric Zemmour