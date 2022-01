Présidentielle 2022 : un comité pour la réélection d'Emmanuel Macron voit le jour en Sarthe

"Il s'agit du premier étage de la fusée". Pour Franck Breteau, la création de ce comité de soutien, dont il a pris la présidence, est une rampe de lancement en attendant la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Elle ne fait aucun doute pour le maire de Saint-Georges-du-Bois et la quarantaine d'élus sarthois qui l'accompagne. Des maires, des conseillers municipaux mais aussi les deux députés de la République en Marche ou affiliée : Damien Pichereau et Pascale Fontenelle Personne.

"Nous avons six groupes politiques représentés, de Territoires de Progrès, le mouvement du ministre des Affaires Etrangères Jean Le Drian, à gauche, à Horizons, le nouveau parti lancé par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, à droite. En passant par le Modem et LREM".

Montrer qu'Emmanuel Macron a aussi des relais dans le monde rural

Parmi les membres du C.R.E.M. (comité pour la réélection d'Emmanuel Macron) figurent les maires des communes d'Ecommoy, de Saint Pavace, du Grand Lucé, mais aussi de communes plus rurales comme Ligron , Villeneuve-en-Perseigne ou Le Bailleul. L'objectif est de prouver que le Président a aussi des soutiens dans les campagnes. "_Nous démontrons dans les faits, par la création de ce comité, que l_a ruralité, que la France profonde, c'est une expression que j'aime bien pour ma part, est derrière Emmanuel Macron". Histoire de gommer l'image d'un président des villes et des riches, loin des préoccupations du terrain et du monde rural. Ce que reproche au Président, une partie des Gilets Jaunes.

La France profonde est derrière Emmanuel Macron. - Franck Breteau, président du comité pour la réélection d'Emmanuel Macron

A ce constat, Franck Breteau préfère la méthode Coué. "On aurait tendance à penser qu'entre les élus locaux et Emmanuel Macron, ça a été une histoire difficile pendant ces cinq dernières années. Étant élu depuis plusieurs mandats, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo entre ce mandat que nous avons connu et le mandat précédent [celui de François Hollande] où a été votée la loi Notre, qui était l'une des lois les plus catastrophiques pour les élus locaux. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a fait voter".

Franck Breteau maire de Saint Georges du Bois et président du comité pour la réélection d'Emmanuel Macron © Radio France - yann lastennet

Emmanuel Macron joue gros avec la gestion de la crise sanitaire

"C'est la préoccupation principale des Français" reconnait Franck Breteau. Cette crise qui dure et met à rude épreuve les nerfs des Français comme des membres du gouvernement. Notamment en ce début d'année marqué par le tsunami Omicron et la pagaille dans les écoles. Le protocole sanitaire a beau être assoupli par Jean Castex, les parents d'élèves ne décolèrent pas. La FCPE appelle les parents à ne pas mettre les enfants à l'école jeudi pour soutenir la grève des enseignants épuisés par un protocole sanitaire qu'ils considèrent comme ingérable.

Pas à Saint-Georges-du-Bois, selon Franck Breteau ! "Moi, je vois les parents d'élèves de ma commune et je ne ressens pas cet énervement qu'on peut voir à l'échelle nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais vous savez, comme moi, on peut aller chercher quelques personnes et c'est légitime, qui peuvent être agacées". Pas sûr que le maire de Saint-Georges-du-Bois arrive à convaincre les centaines de Sarthois qui font la queue devant les centres de dépistage pour faire tester leurs enfants.

L'interview de Franck Breteau, invité du 6-9 de France Bleu Maine est à réécouter ici