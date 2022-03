Présidentielle 2022 : un élu de la Somme parraine l'humoriste Guillaume Meurice

Les élus ont jusqu'au 4 mars, dernier délai, pour parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Dans la Somme, Angelo Tonolli, conseiller municipal d'opposition à Abbeville et conseiller départemental a fait un choix original. Il a choisi l'humoriste Guillaume Meurice. L'élu samarien lui offre là son troisième parrainage.

Angelo Tonolli a rencontré l'humoriste lors de son spectacle "Meurice 2022". C'était en septembre 2021 à Saint-Riquier près d'Abbeville. "Il m'avait demandé à ce moment-là de le parrainer, ce que j'avais accepté en pensant à une plaisanterie mais comme la campagne, notamment à gauche, ressemble à une mauvaise blague et bien, je parraine un humoriste", justifie l'élu.

L'élu s'était engagé à parrainer un candidat de gauche seulement s'il y avait une candidature unique au premier tour. "J'aurais pu parrainer Jean-Luc Mélenchon si jamais il y avait eu le risque qu'il ne soit pas présent au premier tour mais là, comme il a eu ses parrainages, du coup, je parraine Guillaume Meurice", explique Angelo Tonolli.

Je lui ai dit qu'il allait rater le train de la grande histoire

Le candidat Guillaume Meurice accueille ce parrainage forcément avec humour. "Je lui ai mis un peu la pression parce que j'avais deux parrainages et je lui ai dit qu'il allait rater le train de l'histoire, de la grande histoire. On sent qu'il y a une dynamique qui s'amplifie de jour en jour. Il manque 497 parrainages, le timing est un peu serré j'avoue, parce qu'il ne reste plus que quelques jours mais j'ai quand même bon espoir", raconte l'humoriste.

Le premier maire à l'avoir parrainé avait aussi rencontré l'humoriste après l'un de ses spectacles. Guillaume Meurice ne connaît pas du tout en revanche la deuxième élue qui l'a choisi. Elle est maire d'un village de 26 habitants en Isère.

Chaque candidat doit réunir 500 parrainages d'au moins 30 départements ou collectivités différents et pas plus de 50 parrainages pour un même département ou une même collectivité. La réponse tombera donc le 4 mars pour Guillaume Meurice et les autres.