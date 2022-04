Présidentielle 2022 : un peu trop de zèle dans un bureau de vote de Méral, en Mayenne

Du grabuge dans un bureau de vote de Méral, dans le Sud-Mayenne, lors du premier tour de la présidentielle ce dimanche 10 avril. Une personne agréée par le ministère de la Justice, une déléguée du Conseil constitutionnel, est arrivée au bureau et a procédé au contrôle du processus de vote, mais visiblement sans prendre de pincettes. Ce n'est pas passé du tout auprès des habitants.

Le ton monte très vite

Alors que les électeurs font la queue dans le bureau ce dimanche après-midi, cette personne passe devant tout le monde et procède au contrôle du vote sans vraiment se présenter affirment les témoins. Le ton est vite monté raconte Jean-Marie Logeais, habitant de Méral et assesseur ce jour-là. "Ça n'a pas été facile du fait qu'on lui a demandé son identité alors que nous ça nous a paru logique dès le départ", se souvient-il, "quelqu'un qui arrive comme ça, avec sa tablette, on ne sait pas à qui on a à faire". Ce qui le surprend surtout, ce sont ses manières de faire, "on a été un peu surpris, surtout de l'agressivité parce que je pense que cette personne faisait son travail, peut-être qu'elle était un peu surbookée de façon à faire le maximum de bureau de vote mais il fallait répondre à ses demandes et en même temps accueillir la population".

"Il faut apporter une reconnaissance aux élus"

Cette personne demande ensuite où sont les clés de l'urne, "il fallait garder les clés sur deux personnes différentes, elle nous a parlé de la bombe atomique pour comparer, c'est un peu déplacé je trouve en ce moment", ajoute Jean-Marie Logeais. C'est vrai que ce n'est pas très subtil en pleine guerre en Ukraine. Le maire, Richard Chamaret, qui était présent au bureau de vote le matin même mais pas l'après-midi, demande un peu plus de respect pour les bénévoles qui tiennent le bureau de vote. "On peut venir nous contrôler mais le faire de façon un peu sympa, conviviale et apporter une reconnaissance aux élus qui passent la journée à tenir un bureau de vote de 8h à 19h", dit-il au micro de France Bleu Mayenne.

C'est la deuxième fois que Richard Chamaret vit un moment pareil dans sa commune depuis qu'il est élu.