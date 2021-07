Présidentielle 2022 : une candidature unitaire de la gauche et des écologistes, entre rêve et réalité

Après les échecs aux élections régionales et départementales, une partie de la gauche et ses différentes mouvances s'active dans la Loire pour trouver un consensus et éviter d'être de facto exclue de la bataille pour l'Elysée dans 10 mois.

Que faire pour déjouer les pronostics d'un 2e tour de la présidentielle déjà annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? C'est la question qui agite les différentes formation politiques maintenant que les échéances départementales et régionales sont passées. Alors que les écologistes avancent leurs pions pour une primaire au sein de leur parti, de nombreuses mouvances de gauches appellent à une candidature unitaire l'an prochain. Dans la Loire, l'initiative est soutenue par des élus locaux mais aussi des militants associatifs. Pour le député Génération.s de la Loire régis Juanico, il y a urgence à envoyer un signal fort aux électeurs de gauche pour les mobiliser et les convaincre avant les prochaines échéances électorales : "L'enjeu n'est pas la course à l’échalote des egos même si je n'ai pas de réponse miracle ! Je suis incapable de vous citer un nom d'une candidate ou d'un candidat qui serait en capacité de rassembler entre La France Insoumise jusque Europe Ecologie Les Verts. Par contre le travail doit se faire rapidement entre septembre, octobre et novembre. Il faut recommencer les réunions des différentes forces politiques pour qu'il en sorte une solution et que dès l'automne nous soyons en capacité de proposer cette option unitaire".

Unité face aux idées : "on se trompe de combat" pour EELV dans la Loire

Le cœur du problème naturellement c'est de parvenir à convaincre les écologistes, sûrs de leur force politique et peut-être moins enclins à négocier et à risquer de diluer leur influence. Pour Olivier Longeon, figure de proue d'EELV dans la Loire, il ne sert à rien de s'arc-bouter sur la question de l'unité, c'est avant tout le débat qui doit primer : "Si on commence à dire que tout passe par une candidature unitaire, on se trompe de combat. Si on ne fait que privilégier la forme, on ne va pas mobiliser les électeurs, on ne va pas aller à notre objectif. On ne mobilisera que sur les idées".