Présidentielle 2022 : "Avec Laurent Wauquiez on a nos caractères, c'est notre richesse" (Valérie Pécresse)

La candidate Les Républicains à la présidentielle est en visite toute la journée en Haute-Loire pour parler ruralité et éducation. Et pour enterrer publiquement la hache de guerre avec le président de la région Auvergne Rhone Alpes ?

La ruralité et l'éducation au menu de la visite de Valérie Pécresse en Haute-Loire. Passage par Dunières puis par le Puy en Velay, sur les terres de Laurent Wauquiez, pour la candidate Les Républicains à la présidentielle. Ces deux ténors de la droite vont tenter d'afficher une entente cordiale, malgré leurs nombreux désaccords dans le passé.

INTERVIEW - Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle Copier

France Bleu Saint-Etienne Loire : En Haute-Loire, vous venez parler ruralité et d"agrifierté. Ça veut dire quoi ?

Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle : C'est tout simplement dire à nos agriculteurs que l'agriculture a un avenir. On a accepté, nous, la France, en Europe, d'avoir une perspective de produire moins notre alimentation. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. C'est le contraire de ce que font tous les grands pays, tous nos concurrents agricoles aujourd'hui. Et moi, je dis à nos agriculteurs que je leur rendrai un avenir parce que je veux qu'on produise plus, qu'on produise évidemment mieux et qu'on produise pour tous.

Vous allez les rencontrer aujourd'hui en Haute-Loire. Vous allez également parler d'éducation. Est ce que la proposition à la croisée de vos thèmes ruralité, éducation, c'est celle d'un service public de la petite enfance en milieu rural ?

Absolument. Je veux deux choses. D'abord un service national du soutien scolaire pour qu'on ait une réserve nationale éducative. Je veux mobiliser tous les Français autour de l'école. Je veux que la nation se lève pour aider tous les enfants à avoir les mêmes chances et je prendrai des professeurs retraités, mais aussi des étudiants, mais aussi des parents d'élèves et j'organiserai un vrai service public du soutien scolaire pour qu'on puisse gratuitement offrir aux familles du soutien scolaire.

Apporter à la ruralité la même qualité de service public qu'à la ville

C'est pour toute la France et pour la ruralité plus spécifiquement je veux confirmer qu'avec moi, il n'y aura jamais de fermetures de classes sans l'accord du maire. Je tiens à nos écoles rurales, je tiens aux écoles près de chez vous. Et puis par ailleurs, je veux organiser pour toutes les femmes de la ruralité, avec les départements, un vrai service public de la petite enfance. C'est à dire la possibilité de faire garder ses enfants près de chez soi. Parce que moi, je vois le monde de l'après Covid qui se dessine et je vois des habitants des métropoles, des grandes villes qui ont de plus en plus envie d'aller habiter dans les bourgs, dans les villages. Mais une famille se demande : est ce qu'il y aura une école pour mes enfants ? Est ce qu'il aura une assistante maternelle pour garder les enfants? Et les femmes se demandent est ce que je pourrais continuer à travailler en habitant dans un village ? Donc si on veut profiter de ce mouvement de redécouverte de la ruralité, de revitalisation de la ruralité, il faut aussi apporter à la ruralité la même qualité de service public qu'à la ville.

Naturellement, Valérie Pécresse, vous êtes aujourd'hui sur les terres de Laurent Wauquiez. Ça n'a pas toujours été facile entre entre lui et vous. Aujourd'hui, vous avez besoin de Laurent Wauquiez ?

Je crois qu'on a tous les deux notre caractère et les Français ont besoin d'hommes et de femmes politiques qui ont du caractère. Ils ont pas besoin non plus qu'on soit tous pareils. Je crois que c'est notre diversité, notre différence qui fait notre richesse aujourd'hui. Je crois que Laurent Wauquiez, il a comme moi, très envie de changer de président de la République. Il a très envie que la droite soit de retour. Il a très envie aussi que nos propositions soient mises en oeuvre. Les réformes que je veux conduire sont des réformes pour le pouvoir d'achat de tous ces Français qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Laurent Wauquiez a été l'un des premiers à dénoncer justement ce drame qui fait que quand on travaille, on ne gagne pas assez par rapport à ceux qui vivent de l'assistance.

Avec Laurent Wauquiez, on se retrouve sur la valeur travail

Avec ma proposition phare, qui est l'augmentation de 10% des salaires nets pour tous ceux qui travaillent, avec la proposition que j'ai fait de racheter les RTT et de défiscaliser totalement les heures supplémentaires, mais aussi de sanctionner ceux qui aujourd'hui ont un RSA et qui ne voudraient pas en contrepartie travailler pendant 15 heures avec une vraie contrepartie d'activité, je crois que nous nous retrouvons aujourd'hui sur cette valeur travail.

Et vous n'avez pas de doute Valérie Pécresse sur la sincérité du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? On sait qu'il aurait peut être imaginé, il y a encore quelques mois, être à votre place.

Je lui ai dit que je comprenais son choix de ne pas se présenter à la primaire de la droite, que je le respectais. Moi, je pensais qu'il avait toute sa place dans cette primaire et je le lui ai dit aussi. Maintenant, c'est son choix, son choix de vie, son choix politique. Et je suis sûr qu'il sera à pour cent dans cette campagne parce que le pays va mal, parce que le pays est abîmé. Ce matin, je vais aller dans une maison de santé à Dunières avec Laurent, justement. Une maison qu'il a contribué à créer. La désertification médicale, c'est aussi un sujet clé que la crise a révélé aux yeux de tous les Français. Je proposerai que nous demandions une année supplémentaire à tous les étudiants en médecine générale. Une année de docteur junior qui les emmènera pendant un an à exercer dans tous les territoires en pénurie de médecins. Vous voyez, on est en train d'inventer un nouvelle France, une France dans laquelle la ruralité, les territoires ruraux, les départements ruraux seront aussi respectés que les départements urbains. Je crois que c'est au cœur du projet de Laurent Wauquiez.