Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse, candidate LR, en visite au commissariat de Nantes

"Je ne me vois pas me reposer pendant qu'eux sont soumis vraiment à des contraintes très fortes, très lourdes." Voilà, entre autre, le sens de la visite de Valérie Pécresse, candidate LR à la prochaine présidentielle, ce jeudi 30 décembre en Loire-Atlantique, auprès de soignants et de policiers. Avant de se rendre au commissariat de Nantes, elle a fait un tour par le centre de vaccination anti-Covid de La Baule.

Le maire de la commune, Franck Louvrier, patron des LR 44, l'accompagnait tout comme Laurence Garnier, sénatrice et cheffe de file de l'opposition de droite à la mairie de Nantes. Eric Ciotti, finaliste malheureux de la primaire à droite, était aussi là. Il faut dire qu'il était question de sécurité, l'un des thèmes favoris du député des Alpes-Maritimes.

La nuit de la Saint-Sylvestre est toujours une nuit délicate "avec des délinquants qui, chaque 31 décembre, brûlent des centaines de voitures en France", selon Valérie Pécresse, qui prône "l'impunité zéro pour les délinquants". Même discours quand elle évoque "cette belle ville de Nantes où les policiers nous ont décrit une délinquance souvent étrangère avec l'impossibilité de renvoyer chez eux ces délinquants étrangers. Et puis, ils nous ont décrit aussi une justice qui, malheureusement, est noyée sous les affaires avec des délais d'audience qui sont de plus de 13 mois (...) Il faut remettre à l'ordre du jour ce discours tolérance zéro."

Un peu plus d'une heure au commissariat

Cette visite s'est faite sans caméra, ni journaliste. Elle a duré environ une heure. Les syndicalistes n'étaient pas non plus conviés, mais Valérie Pécresse a échangé avec des policiers, fait le tour des services. Elle a répondu aux questions des médias à l'issue de cette visite.

"Nous souhaiterions que toutes les élites politiques viennent nous rencontrer et pas seulement pendant la campagne électorale. Il est assez vendeur de venir voir les forces de l'ordre", constate Laurent Le Tallec, secrétaire départemental du syndicat Unsa Police. "Les paroles, c'est bien. Nous, on attend des actes. Il y en a ras-le-bol que la police soit instrumentalisée par la gauche et la droite", ajoute Stéphane Léonard, son homologue, chez Unité SGP Police-Force Ouvrière.

Tous deux militent pour plus de moyens humains, même si des renforts sont arrivés il y a peu et que d'autres devraient suivre. La zone police de Nantes et agglo, c'est quelque 1.200 agents - policiers comme administratifs - face à une population qui ne cesse de croître. Les deux syndicalistes plaident aussi pour des réponses pénales plus fortes. Le syndicat Alliance, premier à Nantes, était, ce jeudi soir, dans l'attente du feu vert de sa direction nationale pour pouvoir s'exprimer.

Jauge et pass sanitaires dans ses meetings

Interrogée sur la colère de certains artistes qui voient leurs spectacles en intérieur limiter à 2.000 personnes à compter du 3 janvier prochain - mesure anti-covid du gouvernement - alors qu'aucune jauge n'est instaurée pour les meetings politiques, Valérie Pécresse a annoncé que ses meetings se tiendraient avec jauge et pass sanitaires. "S'il y a des jauges pour les spectacles en intérieur, il y aura des jauges dans mes meetings. Il y aura aussi des pass, comme dans les salles de spectacle. Il n'y aura pas de dérogation : nous serons exemplaires", a-t-elle déclaré.