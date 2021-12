Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse désignée candidate des Républicains

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a été désignée comme candidate des Républicains pour la présidentielle 2022. Elle l'a emporté au second tour de la primaire organisée par le parti avec 60,95% des voix contre 39,05% pour Éric Ciotti. Le résultat du vote des adhérents LR a été révélé ce samedi 4 décembre par le patron du parti, Christian Jacob qui a félicité les deux candidats et a lancé : "La droite a retrouvé son ADN, populaire et solidaire". De son côté, Valérie Pécresse a déclaré : "La droite républicaine est de retour, la droite des convictions, la droite des solutions".

Pour la première fois de son histoire, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle.

Dans son discours face aux militants du parti rassemblés au siège, la désormais seule candidate LR à la présidentielle a lancé : "Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, le parti du général De Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Je pense à toutes les femmes de France aujourd'hui". Elle dit "merci" aux adhérents "d'avoir eu cette audace" et veut s'"en montrer digne".

Les adhérents devaient voter depuis vendredi entre le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, et Valérie Pécresse arrivés en tête du premier tour, jeudi, avec 25,6% des voix pour l'un et 25% pour la seconde. Le député des Alpes-Maritimes défendait une ligne musclée sur la sécurité et l'immigration dans le but de ramener vers LR les électeurs tentés par l'extrême-droite. Valérie Pécresse jouait, elle, la carte du rassemblement de sa famille politique. Elle avait d'ailleurs reçu le soutien des trois autres candidats de la primaire, non qualifiés pour le second tour (Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin).

Premier meeting bouleversé par la crise sanitaire

Aux côtés de Valérie Pécresse à l'annonce des résultats, Éric Ciotti a exprimé ses "félicitations les plus chaleureuses" à la présidente de la région Ile-de-France qui a désormais "l'immense responsabilité d'amener notre famille politique vers la victoire." Le premier meeting de campagne de Valérie Pécresse était prévu samedi 11 décembre mais "compte tenu des conditions sanitaires évidentes, nous ne tiendrons pas le meeting en physique tel qu'il était prévu" a indiqué Christian Jacob.

