Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse en campagne en Côte-d'Or

La date limite pour le dépôt des candidatures en vue du congrès du 4 décembre est fixée à ce mercredi 13 octobre en vue du Congrès des Républicains qui se tiendra le 4 décembre. Si Xavier Bertrand, le président ex-LR de la région Hauts-de-France, n'a pas encore confirmé sa participation, c'est en revanche le cas pour Valérie Pécresse. Avant même cette date butoir, la présidente de la région Ile-de-France, également ex-LR poursuit son tour de France. Elle annonce sa venue en Côte-d'Or jeudi et dans l'Yonne dès ce mardi.

Le programme de la visite en Bourgogne

Mardi 12 octobre

C'est à Venoy dans l'Yonne que la candidate est attendue dès 10H00 ce mardi 12 octobre pour présenter ses propositions "Éducation" dans son projet présidentiel. Valérie Pécresse animera ensuite à 11H00 une réunion publique avec les militants et sympathisants LR, en présence du député Guillaume Larrivé avant de déjeuner avec les élus du département et les conseillers départementaux et régionaux LR - UDI - DVD).

Jeudi 14 octobre

C'est ensuite à Dijon que la candidate effectuera son deuxième déplacement en Bourgogne. Son programme prévisionnel indique une visite du Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne puis une rencontre avec les élus et les cadres LR du département. Valérie Pécresse animera également une réunion publique avec les militants et sympathisants LR dans la salle Camille Claudel, 4 rue Camille Claudel à Dijon.

Quel positionnement énergétique ?

Dans un communiqué publié ce lundi 11 octobre par EDF et Areva, les entreprises de l'énergie et du nucléaire précisent la position des candidats à l'élection présidentielle vis à vis du nucléaire. On y append que l'ex-LR Valérie Pécresse compte "accorder à EDF le lancement d'une série industrielle de six nouveaux EPR" et relancer "le projet de réacteur de 4e génération Astrid".

