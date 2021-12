Eric Ciotti et Valérie Pécresse sont arrivés en tête du premier tour à l'investiture Les Républicains ce jeudi. Les quelque 140.000 adhérents devront choisir entre les deux pour désigner celui ou celle qui représentera la droite pour la présidentielle 2022.

Présidentielle 2022 : Eric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour de l'investiture LR

Les adhérents Les Républicains ont tranché. Ils ont majoritairement voté jeudi pour Eric Ciotti (25,59%) et Valérie Pécresse (25%) qui sont donc qualifiés pour le second tour de l'investiture du parti pour désigner son candidat à l'élection présidentielle 2022. Michel Barnier arrive en troisième position avec 23,93% des voix, Xavier Bertrand est quatrième avec 22,36% et Philippe Juvin dernier avec 3,13%.

Résultat du 1er tour du Congrès Les Républicains © Visactu

Représentant l'aile droitière du parti, Eric Ciotti a créé la surprise alors qu'il était parti comme outsider. "La force de la volonté, la clarté en politique, le courage finissent toujours par triompher", a-t-il déclaré devant la presse après l'annonce des résultats. "J'ai voulu placer cette campagne sous le signe de la vérité sur la situation d'un pays en voie de déclassement de déclin sur la clarté des alliances, jamais d'alliance avec le macronisme", a poursuivi Eric Ciotti.

"Je ne voterai jamais pour ce pouvoir qui a mis la France à genoux", a déclaré Eric Ciotti qui estime "porter aujourd'hui un puissant projet d'autorité et de baisse des impôts". "Ma position a mobilisé le soutien des militants alors que j'étais très loin d'être favori" et "je suis le seul à pouvoir battre Macron", a-t-il ajouté.

En quatrième position, Xavier Bertrand appelle à voter pour Valérie Pécresse

Xavier Bertrand est donc éliminé alors qu'il était le candidat de droite qui recueillait le plus d'intentions de vote dans les sondages sur le premier tour de la présidentielle. Dans la foulée de l'annonce des résultats, il a appelé les adhérents à voter pour Valérie Pécresse au second tour.

Idem pour Philippe Juvin, médecin et maire de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) qui a lui aussi appelé à voter Valérie Pécresse.

Le vainqueur connu samedi à 14h30

Le premier des deux tours du scrutin électronique s'était ouvert à 8h mercredi et s'est achevé ce jeudi à 14h. Le vote pour le second tour aura lieu de vendredi à partir de 8h jusqu'à samedi 14h. Le vainqueur sera connu à 14h30. Christian Jacob, président des Républicains, s'est félicité du taux de participations établi à 80,89% des adhérents.

139.918 personnes sont appelées à voter : des adhérents des Républicains à jour de leur cotisation au 16 novembre dernier. C'est très loin des quelque 4 millions d'électeurs de 2016, mais il s'agissait alors d'une primaire ouverte où chacun, moyennant 2 euros et une profession de foi, pouvait voter.