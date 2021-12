Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse lance sa campagne dans les Alpes-Maritimes avec Éric Ciotti

Deux ex-rivaux côte à côte. Valérie Pécresse choisit la Côte d'Azur, aux côtés d'Éric Ciotti, pour lancer sa campagne présidentielle. Fraichement élue, la candidate Les Républicains s'est d'abord rendue à Nice ce lundi 6 décembre puis à Saint-Martin-Vésubie, dans l'arrière-pays.

Déjeuner en paix

"Je veux ardemment qu'elle soit élue présidente", a lancé Éric Ciotti devant les micros et les caméras d'une quinzaine de journalistes, après un week-end pourtant tendu entre ces deux figures de la droite. Le député des Alpes-Maritimes a affirmé samedi que le discours de Valérie Pécresse n'était pas le bon et a crée son propre mouvement au sein du parti. Mais ce lundi, Éric Ciotti et Valérie Pécresse ont déjeuné ensemble dans un restaurant du Vieux-Nice et un peu plus tôt la candidate lui a tendu la main en affirmant chez nos confrères de France Inter qu'Éric Ciotti "aurait une place toute particulière dans sa campagne."

Visite à Saint-Martin-Vésubie

Mais ce déjeuner à Nice n'a duré qu'une quarantaine de minutes, puisqu'immédiatement après, les deux figures de la droite ont filé en direction de Saint-Martin-Vésubie, dans l'arrière pays. Au programme de cette visite : une déambulation dans les rues du village, mais aussi parler des conséquences de la tempête Alex, encore très visibles sur place. Plusieurs élus azuréens ont fait le déplacement, dont Charles-Ange Ginésy, le président du département, Dominique Estrosi-Sasssone, sénatrice LR dans les Alpes-Maritimes, et Sébastien Olharan, le maire de Breil-sur-Roya.

