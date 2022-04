Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse explique ce vendredi matin qu'elle ne donnera pas de consigne de vote à ses électeurs si elle n'accède pas au second tour. "Les Français ne veulent pas de consigne" affirme-t-elle sur France Inter.

La candidate LR ne souhaite pas donner de consigne de vote à ses électeurs pour le second tour, si elle n'y accède pas.

Les électeurs de Valérie Pécresse n'auront pas de consigne de vote si elle n'accède pas au second tour de la présidentielle, dimanche 10 avril. C'est ce qu'a affirmé la candidate Les Républicains ce vendredi matin sur France Inter. "Pas de consigne parce que je pense que les Français ne veulent pas de consigne" dit-elle, répondant à la question d'un auditeur.

"Les Français sont libres"

La candidate se justifie : "Je dirai pour qui je vote, mais pas de consigne, et j'espère être au deuxième tour. Et je pense que c'est moi qui l'emporterai." Selon la présidente de la région Ile-de-France : "les Français sont libres et ce sont eux qui votent".

En revanche elle affirme ne pas accepter de poste de ministre si Emmanuel Macron est réélu. "Je ne souhaite pas avoir de responsabilités avec un président de la République qui fait une politique que je réprouve, qui n'est pas la mienne, dit-elle. Qui est une politique défaillante en matière d'autorité, d'immigration, de service public et en matière de réforme et valorisation du travail".