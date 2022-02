Présidentielle 2022 : la candidate LR Valérie Pécresse "un peu à la maison" dans les Alpes-Maritimes

Valérie Pécresse en terres conquises ce vendredi dans les Alpes-Maritimes, pour un déplacement marathon de Nice au Cannet en passant par Cannes. La candidate LR était entourée d'une véritable garde rapprochée maralpine : le député Eric Ciotti, son numéro 2, Michèle Tabarot députée et ancienne maire du Cannet ou encore David Lisnard le maire de Cannes. Presque à la maison, Valérie Pécresse. "Elle est un peu à la maison, c'est vrai, sourit le député Eric Ciotti. Nous sommes ici dans une terre qui a toujours apporté, à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, un soutien franc et massif (...) et il y a un certain nombre d'élus qui ont apporté leur parrainage à Valérie Pécresse."

C'est une belle séquence populaire, je pense que ça lui fait du bien aussi

La candidate LR compte effectivement 68 parrainages dans les Alpes-Maritimes, sur 98 donnés au total. La visite, organisée dans les fiefs de Jean Leonetti à Antibes, Michèle Tabarot au Cannet pour le meeting du soir, David Lisnard à Cannes pour une déambulation à la mi-journée, a été menée tambour battant par Valérie Pécresse qui a tout de même pris le temps d'aller à la rencontre des citoyens maralpins. A Cannes, elle a accepté de nombreux selfies sous les yeux attentifs de David Lisnard. "C'est une belle séquence populaire, je pense que ça lui fait du bien aussi. Une campagne c'est très dur, il y a des hauts et des bas. Le plus important, c'est de ressentir une forme de communion avec les gens." Le maire de Cannes s'est aussi entretenu en tête-à-tête avec Valérie Pécresse, sur des sujets qui les rapprochent. "La décentralisation, je veux redonner aux maires leur pouvoir" a notamment déclaré la candidate LR.

A peine une semaine après son grand meeting, pas concluant, à Paris, et alors qu'elle est tombée en quatrième position dans les intentions de vote au premier tour selon les sondages, Valérie Pécresse cherche-t-elle un nouveau souffle sur des terres qui lui sont favorables? "Quand les chiffres montent, descendent, il ne faut pas s'inquiéter, assure la députée Michèle Tabarot. Il faut qu'elle trace son chemin. On l'a attaquée de façon injuste parce qu'elle gêne. C'est la seule qui peut battre Emmanuel Macron."

Un début de visite... dans une boulangerie de Nice

C'est à la mi-journée que Valérie Pécresse a entamé son marathon par une visite dans la boulangerie Roy Le Capitole, à Nice, à l'invitation du boulanger Frédéric Roy. L'échange a duré près de trois quarts d'heure, dans l'arrière-boutique. Précarité, gestes de premiers secours, désir d'un label croissants et viennoiseries de tradition française: Frédéric Roy avait beaucoup de choses à dire à la candidate LR. Pour attirer à nouveau les jeunes vers la profession, il aimerait, dit-il, une prime défiscalisée, mensuelle, au mérite, pour les employés. "Je crois que c'est une très bonne idée, a déclaré Valérie Pécresse à la sortie de la boulangerie. Mais évidemment avec une logique de souplesse et de liberté."