Présidentielle 2022 : Vincent, prof de maths, votera pour "un programme logique" et "un candidat intelligent"

Vincent est prof de maths au lycée Saint-Cricq à Pau. Lorsqu'il était étudiant, il se destinait plutôt à devenir ingénieur. Il découvre l'enseignement en donnant des cours particuliers et va alors adorer ce métier. "J'ai découvert ça, dans des conditions excellentes puisque c'était un élève à la fois. J'ai peut-être un peu idéalisé le métier et après j'ai appris."

Aujourd'hui à force de réformes, Vincent ne s'y retrouve plus. Les dernières, sur les Lycées et le BAC, font qu'il envisage de changer de métier. "On en arrive à des destructions de postes dans tous les sens et des conditions d'exercice de plus en plus compliquées. J'ai le sentiment de grandes intentions mais des choses qui ne sont pas préparées. Nous ne sommes plus du tout pris en compte."

Vincent exprime le sentiment d'un grand gâchis. Il prend pour exemple la promesse d'Emmanuel Macron de réussir l'école inclusive jusqu'au Lycée. Selon lui, un échec. "Il n'y a pas assez d'AESH, ces personnels qui nous aident dans la classe à gérer ces élèves (en situation de handicap). Ils sont mutualisés. On soupoudre d'heures par ci par là et du coup l'inclusion ne fonctionne pas."

Le 10 avril, Vincent sait déjà pour qui il votera, dans l'espoir d'un changement pour ne plus être comme ces cinq dernières années "en lutte perpétuelle" dit-il. C'est un bulletin Jean-Luc Mélenchon qu'il déposera dans l'urne, comme en 2017 et 2012. "C'est un homme intelligent. Après, on y croit, on n'y croit pas. Son programme coûte cher, c'est possible. En tout cas, son programme est structuré. Il répond à des problématiques réelles et il y répond d'une manière logique. J'aime bien l'intelligence et j'aime bien qu'on m'explique les choses aussi ... mon coté prof, sans doute !"