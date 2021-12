Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand appelle à voter pour Valérie Pécresse au second tour de l'investiture LR

Le président de la région Hauts-de-France et candidat à l'investiture du parti Les Républicains votera pour Valérie Pécresse au second tour du congrès, a-t-il annoncé ce jeudi sur son compte Twitter. Ce sont Eric Ciotti et Valérie Pécresse qui se sont qualifiés à l'issue du premier tour.