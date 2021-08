Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand fait sa rentrée politique en Touraine

Xavier Bertrand est en campagne. Candidat à droite pour la présidentielle de 2022, il a choisi la Touraine ce mercredi 25 août pour faire sa rentrée politique. Et c'est tout sauf un hasard. En se rendant à la cérémonie des 77 ans du massacre de Maillé par les nazis, il se place en présidentiable, cherche à élargir son électorat car il marche sur les traces d'anciens chefs d'Etat, tous de droite.

"Longtemps, la commune assassinée a été longtemps ignorée, jusqu'à ce 25 juin 2008 lorsque que Nicolas Sarkozy lui a rendu le juste hommage de la Nation", explique Xavier Bertrand, lors de son discours, devant la plage de Chinon, un peu plus tard dans la journée. Il rend aussi hommage à la "grandeur" du Général de Gaulle, l'incarnation même du combat contre le nazisme, "cette idéologie meurtrière", dit-il. La transition est toute trouvée.

Un discours centré sur la lutte contre l'islamisme radical

"L'exigence de responsabilité que nous devons à nos morts, à nos enfants aussi, doit nous conduire à bien mesurer les dangers du temps présent, poursuit Xavier Bertrand. Et en ces temps présents, il nous faut être pleinement lucide sur le combat engagé par l'islamisme radical contre notre civilisation." Xavier Bertrand peut dérouler son discours de campagne, qui se termine sous les applaudissements des quelques élus, entrepreneurs et dizaines de Chinonais venus le voir.

Alexandre en fait partie. Adhérent chez les Républicains, il se dit plutôt convaincu par le discours. Mais il avoue être un peu embarrassé par la tournure que prend la campagne à droite car Xavier Bertrand, qui n'est plus chez les LR, est prêt à faire cavalier seul. Et le parti tarde à prendre une décision quant la désignation d'un candidat. "Moi, à titre personnel, je ne suis pas pour une primaire, on a vu ce que ça a donné il y a cinq ans, soupire Alexandre. J'ai l'impression qu'on nous a volé la présidentielle. Mais Xavier Bertrand ne veut pas s'inscrire dans notre famille politique et il est vrai qu'il est le mieux placé à droite. Donc il va vite falloir trouver une solution."

Xavier Bertrand en discussion avec une Chinonaise. © Radio France - Adrien Bossard

Le maire de Chinon, nouveau soutien de Xavier Bertrand

Pour Jean-Luc Dupont, maire de Chinon, c'est tout vu : les Républicains doivent soutenir Xavier Bertrand, même s'il n'est plus chez les LR. "Est-ce que vous pensez que l'incarnation d'un projet, c'est uniquement quelque chose d'uniquement partisan ?, se demande-t-il. Moi, je ne crois pas. Quand on est président, on est président de tous les Français. Les partis doivent comprendre que s'il y a un champion dans leur camp, c'est bien qu'il incarne le projet. Mais si ce n'est pas le cas, que le champion est juste à côté et qu'il partage 90-95% de vos valeurs, il faut à un moment donné faire le bon choix.

Engagé aux côtés de Xavier Bertrand, en vue de la présidentielle 2022, Jean-Luc Dupont veut "mener un combat" pour le faire gagner. "Avant d'aller vers une primaire mortifère, il faut que les gens prennent conscience des enjeux et se rallient derrière la candidature unique que j'espère être celle de Xavier Bertrand".