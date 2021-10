Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand, invité de France Bleu Belfort Montbéliard

En campagne jeudi et vendredi en Franche-Comté, Xavier Bertrand est l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi à 7h45. Le candidat à la présidentielle 2022 sera notamment interrogé sur les dossiers d'actualité dans la région, General Electric et la crise des semi-conducteurs.

Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle 2022, est en campagne en Franche-Comté. Ce jeudi soir, il tient une réunion publique à la Salle des fêtes de Belfort. Vendredi midi, il sera à Dole dans le Jura et le soir à Besançon pour une autre réunion publique. Entre temps, il sera l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard, en direct et en studio, à 7h45.

Le candidat, qui défend son projet de "République des territoires", sera interrogé sur sa vision du dossier General Electric à Belfort : comment voit-il le projet de rachat de la branche nucléaire de GE par EDF ? Xavier Bertrand va justement rencontrer des syndicalistes de General Electric vendredi matin en mairie de Belfort. Autres dossiers économiques cruciaux dans le Nord-Franche-Comté, la crise des semi-conducteurs qui impacte Stellantis et l'avenir de la filière hydrogène.

Sur les sujets économiques et sociaux, Xavier Bertrand propose également une "prime au travail" et une "baisse des impôts de production". Que propose-t-il pour atténuer la hausse des prix de l'énergie ? Enfin, comment envisage-t-il la suite de sa campagne ? Parti le premier à droite et hostile à une primaire, il revient finalement chez Les Républicains et prendra part au vote lors du congrès du 1er au 4 décembre.

Suivez l'interview de Xavier Bertrand en direct dans la matinale filmée de France Bleu Belfort Montbéliard