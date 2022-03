Présidentielle : 248 élus ont accordé leur parrainage en Drôme et en Ardèche

Ce sont les maires ruraux qui ont permis le plus de diversité dans les candidatures à l'élection présidentielle. Au total, 22 candidats ont été parrainés en Drôme et en Ardèche. Parrainage le plus original : la maire de Satillieu a offert sa signature à l'un de ses administrés Stéphane Wendlinger qui n'en a pas obtenu d'autres. Parrainage étonnant aussi que celui de la maire de Saint-Etienne-de-Lugdarès à Michel Barnier qui n'était pas candidat. Ce sont aussi des maires ruraux qui ont osé signer pour Marine Le Pen : ils ne sont que trois, élus de Ferrassières dans la Drôme, du Roux et d'Issanlas en Ardèche, aux côtés des parrainages des deux conseillères régionales RN.

Jean-Luc Mélenchon sur le podium dans chaque département

Dans chaque département, le classement n'est pas forcément celui qu'on imagine. Dans la Drôme, Valérie Pécresse est en tête avec 26 parrainages. En deuxième position : Jean-Luc Mélenchon recueille 24 signatures. Emmanuel Macron est troisième avec 22 parrainages. La candidate drômoise de Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud arrive 4e avec 12 signatures et devance la candidate socialiste Anne Hidalgo qui en recueille 11. En Ardèche, sans surprise la PS Anne Hidalgo et la LR Valérie Pécresse sont en tête. Elles sont ex-aequo avec 18 parrainages chacune. Mais surprise, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est 3e avec 13 signatures. Emmanuel Macron est loin derrière avec seulement 5 parrainages.

Peu de parrainages de maires de grandes villes

Selon le bilan des parrainages publié ce lundi par le conseil constitutionnel, rares sont les maires de grandes villes qui ont accordé leur signature. Les maires de Valence et Montélimar soutiennent logiquement Valérie Pécresse. La maire de Bourg-de-Péage parraine Emmanuel Macron. Pas de signature pour les maires d'Aubenas, Annonay, Tournon, Guilherand-Granges, Privas, Romans-sur-Isère, Bourg-lès-Valence ou encore Pierrelatte.